Realme Buds Air 2: Новые доступные наушники с продвинутым ANC, разработанные в партнёрстве с Chainsmokers?

Новые Buds Air должны скоро появиться в Индии - как минимум. Помимо обычного адаптивного шумоподавления, в наушниках может быть режим Transparency и ещё поддержка игрового режима

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Электроника от Realme стоит не так дорого, а умеет много. Вот и причина мировой популярности. Очередным удачным товаром может стать второе поколение беспроводных наушников Buds Air. Возможно, их продажи начнутся в Индии через платформу Flipkart. Откуда такой вывод? Глава индийского отделения компании, Мадхав Шет, показался недавно в Twitter с чем-то очень похожим.

О новых TWS-наушниках стало известно из приложения-компаньона, Realme Link. Заметил их появление там Ишан Агарвал.

Buds Air 2 могут нести в себе два режима интеллектуального активного шумоподавления, классический и Transparency, который, если ориентироваться на подобную функцию от Apple, подмешивает часть звуков из окружающей реальности в поток музыки.

Возможно также наличие игрового режима, уменьшающего задержку.

Похоже, эти наушники уже одобрены малазийским регулирующим органом, SIRIM.