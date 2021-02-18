Realme Buds Air 2: Новые доступные наушники с продвинутым ANC, разработанные в партнёрстве с Chainsmokers?
Электроника от Realme стоит не так дорого, а умеет много. Вот и причина мировой популярности. Очередным удачным товаром может стать второе поколение беспроводных наушников Buds Air. Возможно, их продажи начнутся в Индии через платформу Flipkart. Откуда такой вывод? Глава индийского отделения компании, Мадхав Шет, показался недавно в Twitter с чем-то очень похожим.
О новых TWS-наушниках стало известно из приложения-компаньона, Realme Link. Заметил их появление там Ишан Агарвал.
Buds Air 2 могут нести в себе два режима интеллектуального активного шумоподавления, классический и Transparency, который, если ориентироваться на подобную функцию от Apple, подмешивает часть звуков из окружающей реальности в поток музыки.
Возможно также наличие игрового режима, уменьшающего задержку.
Похоже, эти наушники уже одобрены малазийским регулирующим органом, SIRIM.