Notebookcheck

Realme Buds Air 2: Новые доступные наушники с продвинутым ANC, разработанные в партнёрстве с Chainsmokers?

Это что, Realme Buds Air 2? (Изображение: Twitter)
Это что, Realme Buds Air 2? (Изображение: Twitter)
Новые Buds Air должны скоро появиться в Индии - как минимум. Помимо обычного адаптивного шумоподавления, в наушниках может быть режим Transparency и ещё поддержка игрового режима
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
аксессуары аудио из Китая слухи смартфоны и всё связанное с ними Софт

Электроника от Realme стоит не так дорого, а умеет много. Вот и причина мировой популярности. Очередным удачным товаром может стать второе поколение беспроводных наушников Buds Air. Возможно, их продажи начнутся в Индии через платформу Flipkart. Откуда такой вывод? Глава индийского отделения компании, Мадхав Шет, показался недавно в Twitter с чем-то очень похожим.

О новых TWS-наушниках стало известно из приложения-компаньона, Realme Link. Заметил их появление там Ишан Агарвал.

Buds Air 2 могут нести в себе два режима интеллектуального активного шумоподавления, классический и Transparency, который, если ориентироваться на подобную функцию от Apple, подмешивает часть звуков из окружающей реальности в поток музыки.

Возможно также наличие игрового режима, уменьшающего задержку.

Похоже, эти наушники уже одобрены малазийским регулирующим органом, SIRIM.

Снимки экрана из Realme Link (Изображение: Twitter, GSMArena)
Снимки экрана из Realme Link (Изображение: Twitter, GSMArena)
Снимки экрана из Realme Link (Изображение: Twitter, GSMArena)

Источник(и)

Twitter (1), Twitter (2), GSMArena

Очень ожидаемый смартфон от XDA Dev...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 02 > Realme Buds Air 2: Новые доступные наушники с продвинутым ANC, разработанные в партнёрстве с Chainsmokers?
Deirdre O'Donnell, 2021-02-18 (Update: 2021-02-18)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 