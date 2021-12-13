Realme представит собственный флагман на базе Snapdragon 8 Gen 1 уже 20 декабря
Realme решила закончить год на высокой ноте - для этого компания собирается представить свой новейший флагманский смартфон уже на следующей неделе.
Согласно рассылаемому компанией приглашению, 20 декабря будут представлены новинки серии GT2, так что вполне вероятно, мы увидим не только флагманскую модель. Впрочем, точно говорить приходится только о предполагаемом Realme GT2 Pro - грядущем аппарате на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.
По данным Digital Chat Station, в назначенный день мы вряд-ли увидим полную презентацию Realme GT2 Pro, но в любом случае столь ранним анонсом Realme старается нанести ответный удар по Xiaomi 12. Несмотря на ранний анонс, информатор утверждает, что в продажу новинка поступит не ранее февраля 2022.