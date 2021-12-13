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Realme представит собственный флагман на базе Snapdragon 8 Gen 1 уже 20 декабря

Анонс Realme GT2 Pro (Изображение: Realme)
Анонс Realme GT2 Pro (Изображение: Realme)
Realme GT2 Pro - новый флагманский смартфон популярного китайского производителя - будет представлен уже на следующей неделе. Прямо сейчас компания рассылает приглашения на презентацию, которая состоится 20 декабря
Ricci Rox, 🇺🇸
Android ARM из Китая смартфоны и всё, что связано с ними
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Realme решила закончить год на высокой ноте - для этого компания собирается представить свой новейший флагманский смартфон уже на следующей неделе.

Согласно рассылаемому компанией приглашению, 20 декабря будут представлены новинки серии GT2, так что вполне вероятно, мы увидим не только флагманскую модель. Впрочем, точно говорить приходится только о предполагаемом Realme GT2 Pro - грядущем аппарате на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. 

По данным Digital Chat Station, в назначенный день мы вряд-ли увидим полную презентацию Realme GT2 Pro, но в любом случае столь ранним анонсом Realme старается нанести ответный удар по Xiaomi 12. Несмотря на ранний анонс, информатор утверждает, что в продажу новинка поступит не ранее февраля 2022. 

Источник(и)

Weibo (2)

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2063 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2569 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2021-12-13 (Update: 2021-12-13)

 