Realme выпускает удешевленную версию смартфона X50 5G со 120-Гц дисплеем
Для бренда Realme, выпущенный в январе 2020 года X50 стал первым собственным 5G-смартфоном. Теперь компания решила выпустить обновленную и более дешевую версию модели - X50m - которая, несмотря на сниженную цену, сохранила 120-Гц дисплей.
На борту у новинки все тот же чипсет Snapdragon 765G и батарея аналогичной старшей модели емкости, а в качестве оболочки используется Realme UI, основанная на Android 10. Стоимость нового смартфона составляет ~$282 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, в то время как X50 стоит ~$381 в аналогичной конфигурации.
На чем же сэкономил производитель в X50m? Под нож попала камера: модуль с 48+8+2+2-МП камерами уступает таковому в X50, у которого основной фотосенсор имеет разрешение 64 МП, а сенсор с телеобъективом - 12 МП и двукратный зум, а также фазовый автофокус. Всех перечисленных особенностей нет у X50m.
Похожие изменения произошли и с двойной фронтальной камерой, под которую сделано отверстие в дисплее: вместо сенсоров на 16+8 МП, здесь установлены варианты на 16+2 МП без широкоугольной оптики. Однако, несмотря на ухудшение характеристик, интерес к бюджетному 5G-смартфону будет высоким.
Появится Realme X50m, судя по всему, на прилавках магазинов по всему миру, так как он уже зарегистрирован (модель RMX2142) на TENAA. Правда, в некоторых регионах модель, вероятно будет продаваться как Realme X3.