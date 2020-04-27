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Realme выпускает удешевленную версию смартфона X50 5G со 120-Гц дисплеем

Новый Realme X50m (Изображение: Realme)
Новый Realme X50m (Изображение: Realme)
Realme X50 стал первым смартфоном производителя на Snapdragon 765G и обновленной фирменной оболочке. Сейчас же бренд выпустил в продажу обновленную и более дешевую версию модели, которая сохранила 6.57-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Deirdre O Donnell | 27/04/2020
5G Android Chinese Tech телефоны сенсорный Software хранение данных

Для бренда Realme, выпущенный в январе 2020 года X50 стал первым собственным 5G-смартфоном. Теперь компания решила выпустить обновленную и более дешевую версию модели - X50m - которая, несмотря на сниженную цену, сохранила 120-Гц дисплей. 

На борту у новинки все тот же чипсет Snapdragon 765G и батарея аналогичной старшей модели емкости, а в качестве оболочки используется Realme UI, основанная на Android 10. Стоимость нового смартфона составляет ~$282 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, в то время как X50 стоит ~$381 в аналогичной конфигурации.

На чем же сэкономил производитель в X50m? Под нож попала камера: модуль с 48+8+2+2-МП камерами уступает таковому в X50, у которого основной фотосенсор имеет разрешение 64 МП, а сенсор с телеобъективом - 12 МП и двукратный зум, а также фазовый автофокус. Всех перечисленных особенностей нет у X50m.

Похожие изменения произошли и с двойной фронтальной камерой, под которую сделано отверстие в дисплее: вместо сенсоров на 16+8 МП, здесь установлены варианты на 16+2 МП без широкоугольной оптики. Однако, несмотря на ухудшение характеристик, интерес к бюджетному 5G-смартфону будет высоким.

Появится Realme X50m, судя по всему, на прилавках магазинов по всему миру, так как он уже зарегистрирован (модель RMX2142) на TENAA. Правда, в некоторых регионах модель, вероятно будет продаваться как Realme X3.

Источник(и)

Realme

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Deirdre O Donnell, 2020-04-27 (Update: 2020-04-27)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 