OPPO Ace2 получил дисплей с высокой частотой обновления, релиз намечен на 13 апреля

OPPO анонсировали скорый выход своего нового смартфона Ace2 - модель будет официально представлена уже 13 апреля. Сообщается, что новинка получит дисплей с частотой 90 Гц, а сенсорный экран будет считывать касания с частотой 180 Гц. Вполне вероятно, остальные параметра смартфона также будут намекать на хорошие игровые возможности.

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Компания OPPO выпустила постер, сообщающий о скором выходе модели Ace2. В рекламном тизере сообщается, что новая модель получит дисплей с частотой 90 Гц, а также сенсор с частотой 180 Гц. Цифры эти, конечно, не такие высокие, как у недавно выпущенного Black Shark 3, но все же помогут обеспечить повышенный комфорт при использовании смартфона.

По слухам, новинка получит так называемое “постоянное 4D охлаждение”, а также виброотклик нового поколения, что позволит расширить игровые возможности. Кроме того, смартфон будет нести на борту динамики с поддержкой Dolby Atmos.

В базе данных регистратора TENAA, Ace2 числится под именем OPPO PDHM00, а значит вполне может оказаться одной из новых моделей с поддержкой 65-ваттной зарядки SuperVOOC 2.0. Судя по всему, модель выйдет прекрасной заменой своему предшественнику, хоть и потеряет приставку "Reno" в названии. Точные характеристики мы с вами узнаем уже 13 апреля 2020.