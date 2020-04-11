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OPPO Ace2 получил дисплей с высокой частотой обновления, релиз намечен на 13 апреля

Oppo Ace первого поколения (Изображение: OPPO)
Oppo Ace первого поколения (Изображение: OPPO)
OPPO анонсировали скорый выход своего нового смартфона Ace2 - модель будет официально представлена уже 13 апреля. Сообщается, что новинка получит дисплей с частотой 90 Гц, а сенсорный экран будет считывать касания с частотой 180 Гц. Вполне вероятно, остальные параметра смартфона также будут намекать на хорошие игровые возможности.
Deirdre O Donnell | 11/04/2020
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Компания OPPO выпустила постер, сообщающий о скором выходе модели Ace2. В рекламном тизере сообщается, что новая модель получит дисплей с частотой 90 Гц, а также сенсор с частотой 180 Гц. Цифры эти, конечно, не такие высокие, как у недавно выпущенного Black Shark 3, но все же помогут обеспечить повышенный комфорт при использовании смартфона.

По слухам, новинка получит так называемое “постоянное 4D охлаждение”, а также виброотклик нового поколения, что позволит расширить игровые возможности. Кроме того, смартфон будет нести на борту динамики с поддержкой Dolby Atmos.

В базе данных регистратора TENAA, Ace2 числится под именем OPPO PDHM00, а значит вполне может оказаться одной из новых моделей с поддержкой 65-ваттной зарядки SuperVOOC 2.0. Судя по всему, модель выйдет прекрасной заменой своему предшественнику, хоть и потеряет приставку "Reno" в названии. Точные характеристики мы с вами узнаем уже 13 апреля 2020.

Тизер модели Ace2 (Изображение: Weibo via IndiaShopps)
Тизер модели Ace2 (Изображение: Weibo via IndiaShopps)

Источник(и)

Weibo via IndiaShopps

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Deirdre O Donnell, 2020-04-11 (Update: 2020-04-11)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 