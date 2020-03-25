OnePlus 8 Pro на базе SD 865 занял 22-е место в рейтинге AI-Benchmark уступив Xiaomi Mi 10, Galaxy S20 и Oppo Find X2

OnePlus 8 Pro появился в рейтинге AI Benchmark, но его результат оказался довольно посредственным в сравнении с другими флагманами на базе Snapdragon 865 и даже хуже нескольких смартфонов на Kirin 810. Лидером в этой гонке стал Huawei Mate 30 Pro 5G с Kirin 990 5G, показав прогресс Huawei в области нейронных процессоров.

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До релиза линейки OnePlus 8 осталось уже совсем немного, поэтому в преддверии запуска вполне закономерно ожидать утечек с различных бенчмарков. Например, с того же AI Benchmark – популярного инструмента для тестирования ИИ-возможностей смартфонов. Однако, даже с учетом того, что на результаты теста могут влиять различные факторы, первоначальные показатели OnePlus 8 Pro не слишком обнадеживают.

OnePlus 8 Pro со Snapdragon 865, набрал 33 480 баллов в тесте AI-Benchmark, заняв 22-е место в рейтинге: выше Asus ROG Phone II (33 185 баллов, 24-е место), но ниже Xiaomi Mi 10 5G (33 710 баллов, 21-е место), вырвавшегося вперед благодаря небольшому отрыву. Интересно, что при этом Huawei Nova 5 набрал 34 432 балла, хотя оснащен смартфон процессором Kirin 810 среднего класса.

Добавьте к этому то, что Nova 5 работает под управлением Android 9, а OnePlus 8 Pro – на Android 10. Версия ОС имеет большое значение, когда речь идет о производительности ИИ, поскольку в каждое новое поколение Android внедряют более продвинутые функции ИИ. Отличие AI Benchmark от других программ для тестирования ИИ, например, Hexagon Tensor Accelerator от Qualcomm, в том, что он основан на NNAPI Android.

Довольно посредственную производительность OnePlus 8 Pro в тесте нельзя списывать только на SD 865, поскольку другие смартфоны с этим же процессором способны достичь более высоких результатов: для Samsung Galaxy S20+ 5G это 37 112 баллов, а для Oppo Find X2 – 39 638 баллов. Более того, Oppo Reno3 с новым MediaTek Dimensity 1000L каким-то образом сумел занять 6-е место в рейтинге (58 628 баллов).

На самую вершину рейтинга вышли смартфоны Huawei на базе Kirin 990 5G, такие как Honor V30 Pro 5G (76 120 баллов) и Huawei Mate 30 Pro 5G (76 206 баллов). Архитектура HiSilicon Da Vinci перенесла конфигурацию big.LITTLE в сферу нейронных процессоров, при этом значительно увеличив производительность ИИ.

Однако протестированный OnePlus 8 Pro – это не окончательный, а, скорее, инженерный образец устройства, поэтому его возможности еще, наверняка, будут улучшены. Так что до момента тестирования финального варианта смартфона мы можно только предполагать, почему же показатели ИИ у OnePlus 8 Pro оказались ниже, чем у конкурентов, при условии использования одного и того же чипсета.