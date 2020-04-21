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Nubia Play может стать первым смартфоном среднего уровня со 144-Гц дисплеем

У Nubia Play будет 144-Гц дисплей (Изображение: Weibo)
У Nubia Play будет 144-Гц дисплей (Изображение: Weibo)
В этом году ожидается появление сразу нескольких смартфонов с высокой частотой обновления дисплея в 144 герца. В Nubia решили присоединиться к клубу производителей игровых смартфонов, анонсировав выход модели Play. Однако, в отличие от других таких устройств, новинка станет представителем среднего, а не флагманского класса.
Deirdre O Donnell | 21/04/2020
5G Android Chinese Tech телефоны сенсорный

Судя по всему, начиная с 2020 года дисплеи с частотой 120 Гц станут неотъемлемой частью смартфонов премиум-класса. Тем не менее, некоторые анонсированные модели оказались еще круче, предлагая частоту обновления в 144 Гц. Такой особенностью будут обладать грядущие Red Magic 5G и iQOO Neo3. Кроме того, в Nubia также анонсировали еще одну собственную модель - Play - которая будет обладать высокой частотой обновления.

Дебют смартфона намечен на 21 апреля, в то время как iQOO должен появится двумя днями позже. Однако, при этом между новинками есть серьезное отличие: если Red Magic 5G станет представителем флагманского класса, Nubia Play сможет похвастаться наличием 144-Гц AMOLED дисплея среди смартфонов среднего класса. В качестве чипсета в аппарате будет использоваться Snapdragon 765G.

Наличие экрана с высокой частотой обновления позволит выделяться не только на фоне существующих, но и самых современных моделей среднего класса OPPO Reno3 Pro 5G, TCL 10 5G и Vivo Z6 5G. Еще одной любопытной особенностью смартфона станет то, что фронтальная камера у него будет помещена в выступ, а не вырез или отверстие в дисплее.

Решение довольно интересное, пусть и кажется сперва несколько необычным. Кроме того сообщается, что частота опроса сенсора у будущего смартфона будет еще выше - 240 Гц. Подробные характеристики будут объявлены во время онлайн презентации уже сегодня.

Источник(и)

Weibo via GizmoChina

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Deirdre O Donnell, 2020-04-21 (Update: 2020-04-21)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 