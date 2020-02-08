Xiaomi, Oppo и Vivo объединятся, чтобы создать собственную платформу для приложений

Глобальный альянс разработчиков сервисов (Global Developer Service Alliance или GDSA) – это своего рода универсальная платформа для разработчиков, интегрированная в экосистемы трех разных производителей и позволяющая загружать через нее приложения. Тем не менее компании-учредители этого проекта утверждают, что они не пытаются соревноваться с Google Play Store посредством своей инициативы.

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Новый отчет Reuters посвящен коллаборации Vivo, OPPO и Xiaomi, решивших создать Global Developer Service Alliance (далее GDSA). Данная платформа, вероятнее всего, была создана с целью предоставить необходимые приложения тем смартфонам (данных производителей), которые находятся в областях, где нельзя использовать сервисы Google Play.

Все три бренда торгуют устройствами в подобных местах; более того, все они являются китайскими компаниями, следовательно, в случае необходимости (читай: запрета использовать Play Store) им придется запускать свои собственные магазины приложений в качестве альтернативы. Однако такой ход может сильно усложнить приток новых разработчиков, особенно из-за рубежа.

По словам представителя Xiaomi, GDSA должна стать чем-то большим, чем просто платформа для не-Google приложений. Кроме этого альянс предоставит дополнительные услуги, такие как «распространение контента, поддержку развития, маркетинга, продвижение бренда и монетизацию трафика». То же самое обеспечивает и Play Store; представитель Xiaomi также отметил, что GDSA не собирается вытеснять или соперничать с другими игроками в данной сфере.

Huawei также ассоциируют с данным проектом; однако компании-основатели GDSA опровергли это утверждение. К тому же, существование 4-го участника нигде не обозначено на официальном сайте этой платформы. Там же отмечается, что развертывание GDSA начнется с 9 регионов, в числе которых: Индия, Россия и Индонезия.