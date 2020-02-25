Горячо ожидаемый Redmi K30 Pro 5G, вероятно, будет представлен в марте 2020 года. Именно такая информация поступила от одного из пользователей Twitter, который раздобыл промо-материалы Xiaomi. Ожидается, что смартфон будет работать на Qualcomm Snapdragon 865, иметь 120-Гц дисплей и батарею на 5000 мАч.

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С тех пор, как Redmi K30 вышел на международный рынок как Poco X2, все фанаты бренда с затаенным дыханием ожидают выхода Redmi K30 Pro. Его предшественник - Redmi K20 Pro - получил не самую большую популярность, так как Poco F1 на тот момент уже был доступен, да еще и по более приятной цене. Так как никакого Poco F2 не предвидится, Redmi K30 Pro 5G скорее всего произведет эффект разорвавшейся бомбы на индийском рынке гаджетов. И, на самом деле, фанатам остается ждать не так уж и много, ведь есть все основания полагать, что устройство будет анонсировано уже в марте текущего года.

Пользователь Twitter под ником Stufflistings, выложил промо-материал, посвященный Redmi K30 Pro 5G. Приставка "5G" в названии модели кажется лишней, ведь смартфон будет работать на Qualcomm Snapdragon 865 - чипсете, который нативно поддерживает 5G. Тем не менее, это также может значить, что Redmi могут поступить на манер компании Vivo и выпустить два варианта K30 Pro: с поддержкой 5G и LTE-версию. Последняя, по идее, должна быть дешевле.

По выложенному снимку также можно понять, что Xiaomi распрощались с отверстием в дисплее. Так как выреза мы тоже не наблюдаем, видимо модель использует моторизованную фронтальную камеру. Среди других характеристик в сообщении указывается дисплей с частотой 120 Гц, батарея на 5000 мАч и квадрокамера.

Xiaomi скорее всего в первую очередь выпустит Redmi K30 Pro 5G для Китая, а затем для Индии и международного рынка. Нам особенно интересно будет посмотреть на ценник Redmi K30 Pro: предшественник показался народу переоцененным, так что Redmi стоит понимать это при формировании ценовой политики. Тем не менее, на ценник в районе $500 можно и не надеяться, так как в этой модели будет использоваться топовый Snapdragon 865.

В этом году у Redmi K30 Pro 5G будет гораздо больше соперников, чем у его предшественника, среди которых Realme и iQOOO. Realme X50 Pro и iQOO 3 предлагают флагманские характеристики по приемлемой цене.