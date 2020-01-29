Notebookcheck

Redmi Note 8 Pro: не покупайте смартфоны среднего класса Xiaomi ради их камер

Не стоит выбирать Redmi Note 8 Pro только из-за его основной камеры на 64 МП. (Источник: Xiaomi)
Не стоит выбирать Redmi Note 8 Pro только из-за его основной камеры на 64 МП. (Источник: Xiaomi)
Redmi Note 8 Pro имеет множество заманчивых расцветок, но его 64-МП датчик Samsung ISOCELL Bright GW1 все равно оставляет желать лучшего. Note 8 Pro плох в условиях слабой освещенности, да и динамический диапазон с цветовым балансом оставляют желать лучшего. Эксперты в области камер также согласны с нами.
Alex Alderson | 29/01/2020
Android Chinese Tech телефоны

Xiaomi Redmi Note 8 Pro впечатлил нас во многих сферах, но его камеры в этот список не входят. В нашем прошлогоднем обзоре мы отметили, что его 64-МП сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 сталкивался с проблемами во многих условиях съемки, особенно в случае с плохим освещением. А при дневном свете цвета оказались недостаточно яркими, да и динамический диапазон мог бы быть лучше. Те же самые недостатки мы наблюдали и в тесте с контролируемым освещением.

Теперь DxOMark провел свои тесты с данным устройством, которые подтвердили наше мнение о камерах Note 8 Pro. На веб-сайте отмечается, что датчик на 64-МП датчик: "Не может конкурировать с лучшими моделями в данном [ценовом] сегменте" из-за узкого динамического диапазона и слабой детализации, ограничивающей его возможности.

Однако стоит помнить, что Note 8 Pro стоит около $200. Как отмечает DxOMark, Note 8 Pro предлагает действительно хорошее соотношение цены и качества, если вы готовы смириться с его недостатками, в число которых входит также слабый графический процессор и высокая температура поверхности устройства.

Источник(и)

DxOMark, GSMArena

DxOMark почему-то оценил iPhone 11 ...
Конкуренция с AMD Renoir Ryzen 4000...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 01 > Redmi Note 8 Pro: не покупайте смартфоны среднего класса Xiaomi ради их камер
Alex Alderson, 2020-01-29 (Update: 2020-01-29)

 