OnePlus значительно улучшит ПО для камер в своих нынешних и будущих смартфонах
Немногие станут спорить с мнением, что OnePlus делает хорошие смартфоны: прочная сборка, добротный аккумулятор и зарядка, а также, возможно, лучшая поддержка программного обеспечения среди всех Android-устройств на рынке – и все это за разумную цену.
Правда, DxOMark не станет хвалить посредственные камеры OnePlus: ресурс никогда не ставит их вровень с камерами Apple, Huawei и Samsung. К счастью, компания планирует поработать над этой проблемой.
После открытого обсуждения вопроса на мероприятии Open Ears Forum в прошлом месяце OnePlus выделила несколько проблем, касающихся видеосъемки на ее смартфонах и подтвердила, что работает над их решением.
Вот список вопросов, которым уделено особое внимание:
- Экспозиция/цвет/баланс белого всех камер
- Настройка автофокуса
- Постоянство тона кожи
- Четкость
- Поддержка суперстабилизации для записи 4K (на будущих смартфонах)
- Видео HDR
- Световые блики
- Стабилизация и плавность панорамных снимков
- Скорость анимации и выдержки камеры
- Функция контроля объектива при переключении между датчиками в ходе записи
- Масштабирование одной рукой
- Редактирование видео в приложении «Галерея»
- Режим Pro-видео
- Приближение в режиме тайм-лапс (замедленной съемки)
- Обратная запись видео
- Ночной режим для видео
- Режим социальных сетей, чтобы делиться контентом
- Запись на двух 2 камерах одновременно – широкой и ультраширокой; основной и фронтальной.
К сожалению, пока что эти улучшения предназначены только для съемки видео, а не для фото. OnePlus сделала бы большое дело, если бы взялась за улучшение своих фотовозможностей, однако, в любом случае, это шаг в правильном направлении.