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OnePlus значительно улучшит ПО для камер в своих нынешних и будущих смартфонах

Большинство из этих улучшений появятся уже в OnePlus 7T. (Источник: OnePlus)
Большинство из этих улучшений появятся уже в OnePlus 7T. (Источник: OnePlus)
Получив обратную связь на Open Ears Forum в прошлом месяце, компания OnePlus сопоставила список основных проблем, возникающих с приложением камеры у пользователей и начала работать над их решениями, которые появится в последующих обновлениях программного обеспечения.
Ricci Rox | 30/01/2020
Android ARM Chinese Tech телефоны

Немногие станут спорить с мнением, что OnePlus делает хорошие смартфоны: прочная сборка, добротный аккумулятор и зарядка, а также, возможно, лучшая поддержка программного обеспечения среди всех Android-устройств на рынке – и все это за разумную цену.

Правда, DxOMark не станет хвалить посредственные камеры OnePlus: ресурс никогда не ставит их вровень с камерами Apple, Huawei и Samsung. К счастью, компания планирует поработать над этой проблемой.

После открытого обсуждения вопроса на мероприятии Open Ears Forum в прошлом месяце OnePlus выделила несколько проблем, касающихся видеосъемки на ее смартфонах и подтвердила, что работает над их решением.

Вот список вопросов, которым уделено особое внимание:

  • Экспозиция/цвет/баланс белого всех камер
  • Настройка автофокуса
  • Постоянство тона кожи
  • Четкость
  • Поддержка суперстабилизации для записи 4K (на будущих смартфонах)
  • Видео HDR
  • Световые блики
  • Стабилизация и плавность панорамных снимков
  • Скорость анимации и выдержки камеры
  • Функция контроля объектива при переключении между датчиками в ходе записи
  • Масштабирование одной рукой
  • Редактирование видео в приложении «Галерея»
  • Режим Pro-видео
  • Приближение в режиме тайм-лапс (замедленной съемки)
  • Обратная запись видео
  • Ночной режим для видео
  • Режим социальных сетей, чтобы делиться контентом
  • Запись на двух 2 камерах одновременно – широкой и ультраширокой; основной и фронтальной.

К сожалению, пока что эти улучшения предназначены только для съемки видео, а не для фото. OnePlus сделала бы большое дело, если бы взялась за улучшение своих фотовозможностей, однако, в любом случае, это шаг в правильном направлении.

Источник(и)

OnePlus

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Ricci Rox, 2020-01-30 (Update: 2020-01-30)

 