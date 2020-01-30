OnePlus значительно улучшит ПО для камер в своих нынешних и будущих смартфонах

Получив обратную связь на Open Ears Forum в прошлом месяце, компания OnePlus сопоставила список основных проблем, возникающих с приложением камеры у пользователей и начала работать над их решениями, которые появится в последующих обновлениях программного обеспечения.

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Немногие станут спорить с мнением, что OnePlus делает хорошие смартфоны: прочная сборка, добротный аккумулятор и зарядка, а также, возможно, лучшая поддержка программного обеспечения среди всех Android-устройств на рынке – и все это за разумную цену.

Правда, DxOMark не станет хвалить посредственные камеры OnePlus: ресурс никогда не ставит их вровень с камерами Apple, Huawei и Samsung. К счастью, компания планирует поработать над этой проблемой.

После открытого обсуждения вопроса на мероприятии Open Ears Forum в прошлом месяце OnePlus выделила несколько проблем, касающихся видеосъемки на ее смартфонах и подтвердила, что работает над их решением.

Вот список вопросов, которым уделено особое внимание:

Экспозиция/цвет/баланс белого всех камер

Настройка автофокуса

Постоянство тона кожи

Четкость

Поддержка суперстабилизации для записи 4K (на будущих смартфонах)

Видео HDR

Световые блики

Стабилизация и плавность панорамных снимков

Скорость анимации и выдержки камеры

Функция контроля объектива при переключении между датчиками в ходе записи

Масштабирование одной рукой

Редактирование видео в приложении «Галерея»

Режим Pro-видео

Приближение в режиме тайм-лапс (замедленной съемки)

Обратная запись видео

Ночной режим для видео

Режим социальных сетей, чтобы делиться контентом

Запись на двух 2 камерах одновременно – широкой и ультраширокой; основной и фронтальной.

К сожалению, пока что эти улучшения предназначены только для съемки видео, а не для фото. OnePlus сделала бы большое дело, если бы взялась за улучшение своих фотовозможностей, однако, в любом случае, это шаг в правильном направлении.