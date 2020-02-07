OnePlus запатентовала телефон со скрываемой камерой
Не так давно, а точнее, на выставке CES 2020, OnePlus продемонстрировала свое первое концептуальное устройство с поддержкой электрохромной технологии, которая позволяет автоматически изменять цвет стекла, прямо как в автомобилях топового уровня, производимых их партнером – компанией McLaren. Новый патент, так же приписанный OnePlus, продолжает традицию бренда по скрытию основной камеры смартфона.
На изображениях показано устройство, напоминающее OnePlus 7T с такой же круглой платформой для основной камеры. Однако главное отличие этого дизайна в том, что объективы камер можно скрыть с помощью дополнительных компонентов, присутствующих в этой же платформе.
Опять же, такой концепт предполагает, что вышеупомянутый механизм имеет именно механическую природу (возможно, даже мануальное переключение), а не более продвинутую технологию вроде умного стекла (из электрохромных материалов).
Однако высокие технологии все же присутствуют в данном патенте и находятся они на лицевой панели, которая полностью лишена вырезов или отверстий для камер. Это позволяет предположить наличие столь долгожданной поддисплейной селфи-камеры в данном устройстве.