OnePlus запатентовала телефон со скрываемой камерой

Новый отчет утверждает, что OnePlus запатентовала смартфон с довольно интересной конструкцией задних камер. Предположительно, данный дизайн задействует физические комплектующие, а не электрохромные технологии следующего поколения, замеченные в недавнем концепте той же компании. Кроме того, устройство также должно получить селфи-камеру, расположенную под дисплеем.

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Не так давно, а точнее, на выставке CES 2020, OnePlus продемонстрировала свое первое концептуальное устройство с поддержкой электрохромной технологии, которая позволяет автоматически изменять цвет стекла, прямо как в автомобилях топового уровня, производимых их партнером – компанией McLaren. Новый патент, так же приписанный OnePlus, продолжает традицию бренда по скрытию основной камеры смартфона.

На изображениях показано устройство, напоминающее OnePlus 7T с такой же круглой платформой для основной камеры. Однако главное отличие этого дизайна в том, что объективы камер можно скрыть с помощью дополнительных компонентов, присутствующих в этой же платформе.

Опять же, такой концепт предполагает, что вышеупомянутый механизм имеет именно механическую природу (возможно, даже мануальное переключение), а не более продвинутую технологию вроде умного стекла (из электрохромных материалов).

Однако высокие технологии все же присутствуют в данном патенте и находятся они на лицевой панели, которая полностью лишена вырезов или отверстий для камер. Это позволяет предположить наличие столь долгожданной поддисплейной селфи-камеры в данном устройстве.