На смартфон с Qualcomm Snapdragon 865 было записано 8K-видео, но запись вышла не слишком качественной
Когда несколько месяцев назад Qualcomm впервые представила процессор Snapdragon 865, компания также подробно описала возможности нового процессора обработки изображений (далее ISP) Spectra 480, включенного в однокристальную систему. Согласно характеристикам, улучшенный ISP способен обрабатывать до 2 гигапикселей в секунду, что позволяет снимать видео в формате 8K, фото – в разрешении 200 МП или одновременно записывать в 4К и снимать фото на 64 МП. Чтобы доказать первенство процессора в сфере 8K-видео, Qualcomm отсняла ролик о разных местах Аризоны, однако качество записи оказалось, мягко скажем, разочаровывающим.
Qualcomm уточнила, что материал был отснят в ноябре с помощью прототипного устройства, оснащенного Snapdragon 865 и сенсором Sony IMX586 на 48 MП. В первой версии видео можно заметить колебания яркости наряду с дитерингом пикселей, повышенным шумом и разрывом кадра, если объекты расположены слишком близко к объективу. Безусловно, дитеринг и зернистость могли быть вызваны алгоритмом сжатия Youtube, но проблемы с яркостью и разрыванием кадра, очевидно, связаны (как мы сами полагали ранее) с аппаратным обеспечением самого прототипного устройства, т.е. с датчиком Sony.
Теперь к самому интересному: вчера Qualcomm загрузила обновленную улучшенную версию данного видео 8K, благодаря чему стало ясно, что все проблемы первого варианта были связаны с программным обеспечением на этапе постпродакшн и непосредственно самим процессом редактирования видео. Это вполне объяснимо, поскольку для обработки видео 8K действительно требуется довольно сложное ПО, что как бы намекает нам о нашей неготовности к такому скачку разрешения.
Возможность записи в формате 8K на мобильных устройствах – вещь не особо нужная даже самым требовательным пользователям, поскольку экраны 8K сейчас не слишком популярны: разница между 4K и 8K на панелях до 100 дюймов едва ли заметна. Не говоря уже о итоговых размерах видео, которые будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Тем не менее 8K-видео может оказаться весьма полезным для киноиндустрии, т.к. формат можно «уменьшить» до 4K, что позволит существенно увеличить резкость изображения. Интересно, как справится с такой функцией Samsung Galaxy S20 Ultra со своим 108-МП датчиком и новеньким ПО.