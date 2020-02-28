Sony IMX686 против IMX586: революция камер так и не произошла
Новый 64-МП сенсор Sony IMX686 получил диагональ 1 / 1.72 дюйма, т.е. значительно большую, чем у его 1/2-дюймового предшественника IMX586. Размер отдельных пикселей не изменился, разве что итоговое разрешения нового датчика IMX стало больше (не 48, а 64 МП). В обоих датчиках IMX пиксели имеют размер 0.8 мкм.
С помощью фотографий различных объектов, сделанных в разных условиях освещения, мы рассмотрим, удалось ли японскому производителю продвинуться вперед в области фотосъемки.
Объединение пикселей повышает качество съемки при слабом освещении
Цветовой фильтр Quad Bayer, установленный в обоих сенсорах Sony IMX, позволяет объединять смежные пиксели (2x2) в один большой, создавая таким образом снимки с разрешением 12 МП или 16 МП. Объединение пикселей 4-в-1 увеличивает фактическую длину отдельного пикселя с 0.8 мкм до 1.6 мкм, что позволяет захватывать больше света и, соответственно, фиксировать большее количество информации. Представители Sony утверждают, что это должно порядком увеличить светочувствительность сенсора при съемке в плохом освещении.
Съемка при дневном освещении
В условиях хорошей освещенности новый датчик камеры Sony IMX686 из Redmi K30 позволяет создавать довольно детализированные фото, резкость изображения также остается на уровне. По сравнению с прошлогодней моделью – IMX586, установленной в OnePlus 7T Pro, новый 64-МП сенсор в режиме объединения пикселей способен зафиксировать большее количество информации на фотографиях. Тем не менее на снимках со смартфона Redmi, даже в условиях достаточного количества света, присутствует на удивление много шума.
Ситуация не изменится даже если перейти на родное разрешение обоих датчиков. IMX686 все равно делает много ошибок при фиксации изображения на Redmi K30. Хроматические аберрации отчетливо видны на участке вокруг деревьев, на фото с домами.
Съемка при слабом освещении
В условиях темноты технология объединения пикселей не слишком-то помогает новому датчику Sony в Redmi K30. Даже в сцене с хорошо освещенной улицей резкость изображения не слишком убедительна; то же самое относится и к снимкам, сделанным с помощью IMX586. Кроме того, на фотографиях с Redmi шума значительно больше, чем на фото с OnePlus 7T Pro.
Отключение режима 4-в-1 значительно снижает яркость изображений, а уровень шума и размытие, наоборот, увеличиваются. По сути, никаких реальных улучшений IMX686 не предлагает. Без достаточной освещенности, съемка в родном разрешении на обоих датчиках Sony едва ли оправдана.
Итог
Качество съемки на смартфоне зависит на только от высокотехнологичных сенсоров, но и от других компонентов камеры, например, оптики. Тем не менее наше сравнение нового 64-МП датчика Sony IMX686 с его предшественником IMX586 показывает, что Sony не слишком-то преуспела в усовершенствовании своих технологий. Однако при всем этом новинка, безусловно, имеет потенциал, поскольку Xiaomi, по факту, даже из ее предшественника не смогла выжать до конца все возможности. Хроматические аберрации на фото Redmi K30 – это скорее результат плохого качества линз, чем проблема самого датчика камеры.
При слабом освещении новый сенсор Sony также звезд с неба не хватает, несмотря на активацию режима объединения пикселей. Однако, мы помним, что работа суперпикселей IMX686 в первую очередь зависит от алгоритмов минимизации шума, а улучшения в сфере программного обеспечения наверняка появятся уже в этом году.