Sony IMX686 против IMX586: революция камер так и не произошла

В Xiaomi Redmi K30 5G и OnePlus 7T Pro установлены датчики Sony IMX из разных поколений, конкурирующие друг с другом. Наше небольшое сравнение этих сенсоров позволит определить, насколько велики различия между новым IMX686 и IMX586 в условиях реальной жизни.

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Новый 64-МП сенсор Sony IMX686 получил диагональ 1 / 1.72 дюйма, т.е. значительно большую, чем у его 1/2-дюймового предшественника IMX586. Размер отдельных пикселей не изменился, разве что итоговое разрешения нового датчика IMX стало больше (не 48, а 64 МП). В обоих датчиках IMX пиксели имеют размер 0.8 мкм.

С помощью фотографий различных объектов, сделанных в разных условиях освещения, мы рассмотрим, удалось ли японскому производителю продвинуться вперед в области фотосъемки.