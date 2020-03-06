Oppo Find X2 Pro стал новым лидером рейтинга DXOMARK, но так и не обогнал Xiaomi Mi 10 Pro
Новый Oppo Find X2 Pro, выпущенный совсем недавно, умудрился набрать столько же баллов в популярном тесте камер DXOMARK, как и предыдущий лидер рейтинга Xiaomi Mi 10 Pro, а именно: 124 балла. Более того, оценки по двум категориям, фото и видео, также совпали: 134 и 104 балла соответственно.
Тем не менее авторы обзора заметили, что тесты проводились с инженерным образцом, присланным компанией Oppo специально для этих целей. Судя по всему, это устройство имеет ту же прошивку, что и модели, которые будут доступны на рынке уже в апреле. Однако время для внесения изменений еще есть, так что не исключено, что в будущем Find X2 Pro сможет даже увеличить свой результат.
Одинаковые оценки говорят нам о том, что различия между двумя лидерами минимальные. Mi 10 Pro чуть лучше показал себя в масштабировании и отображении текстур, в то время как новый смартфон Oppo имеет лучшую сбалансированность и отличные показатели практически во всех дисциплинах, отличающиеся в пределах лишь нескольких баллов. Авторы обзора оценили хорошую автофокусировку и стабилизацию. Диафрагма также показала себя отлично, особенно в режиме видео.