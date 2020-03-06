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Oppo Find X2 Pro стал новым лидером рейтинга DXOMARK, но так и не обогнал Xiaomi Mi 10 Pro

Oppo Find X2 Pro смог пробиться в лидеры с точно такой же оценкой, как у Xiaomi Mi 10 Pro
Oppo Find X2 Pro смог пробиться в лидеры с точно такой же оценкой, как у Xiaomi Mi 10 Pro
Oppo недавно представила новый Find X2 Pro во время прямой трансляции. Данное устройство уже успело пройти тест от DXOMARK, показав действительно невероятный результат, получив такую же оценку, как Xiaomi Mi 10 Pro. Но для Mi 10 Pro такой показатель — это, скорее, норма, чем прорыв.
Christian Hintze | 06/03/2020
телефоны

Новый Oppo Find X2 Pro, выпущенный совсем недавно, умудрился набрать столько же баллов в популярном тесте камер DXOMARK, как и предыдущий лидер рейтинга Xiaomi Mi 10 Pro, а именно: 124 балла. Более того, оценки по двум категориям, фото и видео, также совпали: 134 и 104 балла соответственно.

Тем не менее авторы обзора заметили, что тесты проводились с инженерным образцом, присланным компанией Oppo специально для этих целей. Судя по всему, это устройство имеет ту же прошивку, что и модели, которые будут доступны на рынке уже в апреле. Однако время для внесения изменений еще есть, так что не исключено, что в будущем Find X2 Pro сможет даже увеличить свой результат.

Одинаковые оценки говорят нам о том, что различия между двумя лидерами минимальные. Mi 10 Pro чуть лучше показал себя в масштабировании и отображении текстур, в то время как новый смартфон Oppo имеет лучшую сбалансированность и отличные показатели практически во всех дисциплинах, отличающиеся в пределах лишь нескольких баллов. Авторы обзора оценили хорошую автофокусировку и стабилизацию. Диафрагма также показала себя отлично, особенно в режиме видео.

Оценка Oppo Find X2 Pro
Оценка Oppo Find X2 Pro
Оценка Xiaomi Mi 10 Pro
Оценка Xiaomi Mi 10 Pro

Источник(и)

DXOMARK

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 03 > Oppo Find X2 Pro стал новым лидером рейтинга DXOMARK, но так и не обогнал Xiaomi Mi 10 Pro
Christian Hintze, 2020-03- 6 (Update: 2020-03- 6)

 