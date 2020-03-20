Xiaomi Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom получат 64-МП камеры и 3-кратный оптический зум
Аккаунт Redmi Weibo раскрыл новые подробности о K30 Pro, опубликовав некоторые характеристики камеры будущего устройства. Компания подтвердила, что Redmi K30 Pro Zoom Edition будет известен под наименованием Redmi K30 Pro Zoom.
Согласно последним данным, в смартфонах серии Redmi K30 Pro роль основной камеры будут выполнять сенсор IMX686. Этот 64-МП датчик дебютировал в Redmi K30 в начале этого года, подробности о нем вы можете узнать из нашего обзора 5G-версии устройства или из мини-обзора сенсоров. Камера сможет производить съемку в формате до 8K и будет оснащена 7P-объективом (с 7 линзами).
Также Redmi подтвердила, что серия K30 Pro будет включать телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением. Он, как и датчик IMX686, получит оптическую стабилизацию. Компания еще не раскрыла детали двух других сенсоров камеры, однако, судя по всему, это будут сверхширокий и макро-датчик.
Образцы фото, снятых с помощью IMX686 и телеобъектива, выглядят четкими и детализированными при хорошем освещении. В серии K30 Pro также присутствует 30-кратный цифровой зум, однако изображение, полученное с его помощью, выглядят таким же зернистыми, как у конкурентов.
Тем не менее Redmi так и не рассказала об отличиях между K30 Pro и K30 Pro Zoom. Если оба смартфона получат оптически стабилизированные телеобъективы с 3-кратным увеличением без потери качества, то возникает вопрос: какой же сюрприз преподнесёт Zoom-версия в сравнении с обычной моделью K30 Pro?