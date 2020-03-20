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Xiaomi Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom получат 64-МП камеры и 3-кратный оптический зум

Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom, скорее всего, будут представлены на следующей неделе. (Источник: Xiaomi)
Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom, скорее всего, будут представлены на следующей неделе. (Источник: Xiaomi)
После анонса скорой презентации Redmi K30 Pro Zoom, Xiaomi продемонстрировала примеры фотографий, снятых на данный смартфон и на обычный K30 Pro. Благодаря двойной оптической стабилизации основного 64-МП датчика и телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом, K30 Pro и K30 Pro Zoom способны предложить качество съемки флагманского камерофона по бюджетной цене.
Alex Alderson | 20/03/2020
Android Chinese Tech телефоны

Аккаунт Redmi Weibo раскрыл новые подробности о K30 Pro, опубликовав некоторые характеристики камеры будущего устройства. Компания подтвердила, что Redmi K30 Pro Zoom Edition будет известен под наименованием Redmi K30 Pro Zoom.

Согласно последним данным, в смартфонах серии Redmi K30 Pro роль основной камеры будут выполнять сенсор IMX686. Этот 64-МП датчик дебютировал в Redmi K30 в начале этого года, подробности о нем вы можете узнать из нашего обзора 5G-версии устройства или из мини-обзора сенсоров. Камера сможет производить съемку в формате до 8K и будет оснащена 7P-объективом (с 7 линзами).

Также Redmi подтвердила, что серия K30 Pro будет включать телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением. Он, как и датчик IMX686, получит оптическую стабилизацию. Компания еще не раскрыла детали двух других сенсоров камеры, однако, судя по всему, это будут сверхширокий и макро-датчик.

Образцы фото, снятых с помощью IMX686 и телеобъектива, выглядят четкими и детализированными при хорошем освещении. В серии K30 Pro также присутствует 30-кратный цифровой зум, однако изображение, полученное с его помощью, выглядят таким же зернистыми, как у конкурентов.

Тем не менее Redmi так и не рассказала об отличиях между K30 Pro и K30 Pro Zoom. Если оба смартфона получат оптически стабилизированные телеобъективы с 3-кратным увеличением без потери качества, то возникает вопрос: какой же сюрприз преподнесёт Zoom-версия в сравнении с обычной моделью K30 Pro?

(Источник: Weibo/@xiaomishka)
(Источник: Weibo/@xiaomishka)
(Источник: Weibo/@xiaomishka)
(Источник: Weibo/@xiaomishka)
(Источник: Weibo/@xiaomishka)
(Источник: Weibo/@xiaomishka)
(Источник: Weibo/@xiaomishka)
(Источник: Weibo/@xiaomishka)
(Источник: Weibo/@xiaomishka)

Источник(и)

@xiaomishka (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7). Weibo (1) (2)

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Alex Alderson, 2020-03-20 (Update: 2020-03-20)

 