Mi Note 10 Pro или Mi 10 Pro: какой же из новых Pro-смартфонов Xiaomi выбрать?
Mi 10 Pro оказался настоящим хитом: он не только покорил вершину рейтинга DxOMark, но и был распродан с огромным успехом на своей родине в Китае. В преддверии мирового дебюта данной модели, запланированного на 27 марта, мы решили разобраться, насколько Mi 10 Pro лучше, чем Mi Note 10 Pro – смартфона выпущенного компанией Xiaomi несколько месяцев назад.
В теории Mi 10 Pro должен победить в этом противостоянии. Однако это весьма поверхностное суждение. В таблице ниже вы можете ознакомиться с ключевыми характеристиками обоих устройств; камеры мы опишем в отдельной таблице далее.
|Mi Note 10 Pro
|Mi 10 Pro
|Габариты
|157.8 x 74.2 x 9.7 мм208 г
|162.6 x 74.8 x 9 мм208 г
|Процессор
|Snapdragon 730G
|Snapdragon 865
|Графический процессор
|Adreno 618
|Adreno 650
|ОЗУ
|8 ГБ LPDDR4x
|до 12 ГБ LPDDR5
|Накопитель
|256 ГБ UFS 2.0
|до 512 ГБ UFS 3.0
|Поддержка карт памяти
|Нет
|Нет
|Дисплей
|6.47-дюймовый1080 x 2340600 нит60 Гц
|6.67-дюймовый1080 x 2340500 нит90 Гц
|Аккумулятор
|5260 мАч Li-Po
|4500 мАч Li-Po
|Зарядка
|30 Вт, проводная
|50 Вт, проводная30 Вт, беспроводная5 Вт, обратная беспроводная
|OС
|Android 9.0 Pie (MIUI 11)
|Android 10 (MIUI 11)
В целом Mi 10 Pro явно превосходит Mi Note 10 Pro за счет более мощного процессора и быстрой памяти, которая также имеет больший объем. Но, если 8 ГБ ОЗУ с головой хватит на ближайшие несколько лет, то вот с накопителем вырисовывается проблема: 256 ГБ – это предел для Mi Note 10 Pro, т.к. он не поддерживает расширение хранилища (последнее относится и к Mi 10 Pro, правда, этот смартфон доступен в варианте с 512-ГБ накопителем).
К тому же у Mi 10 Pro больший, чем Mi Note 10 Pro, дисплей, хотя разрешение в обоих смартфонах одинаковое – 1080p. Следовательно, Mi Note 10 Pro имеет чуть более высокую плотность пикселей, да и яркость экрана у данной модели на 100 нит выше, чем у соперника; при этом Mi 10 Pro может предложить частоту обновления дисплея 90 Гц.
По размерам Mi Note 10 Pro немного меньше, чем Mi 10 Pro, но на 0.7 мм толще; вес обоих устройств одинаков – 208 г.
В вопросе автономной работы лучший результат, несомненно, покажет Mi Note 10 Pro, т.к. он не только обладает большим аккумулятором, чем Mi 10 Pro, но и более энергоэффективным процессором и меньшим дисплеем. Программное обеспечение не сгладит эти различия, поскольку оба смартфона работают на MIUI 11, так что в этой сфере Mi Note 10 Pro явно имеет преимущество над Mi 10 Pro.
Тем не менее Mi 10 Pro располагает широким спектром возможностей для зарядки. Если Mi Note 10 Pro весьма неплох со своей проводной зарядкой мощностью 30 Вт, то мощность проводной зарядки Mi 10 Pro составляет все 50 Вт. Вдобавок к этому смартфон поддерживает беспроводную 30-Вт зарядку, а также обратную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт; ни одной из этих функций в Mi Note 10 Pro нет. Возможно, в ежедневном использовании разница между 30-Вт и 50-Вт зарядкой может оказаться не столь заметной, однако это явно преимущество Mi 10 Pro перед Mi Note 10 Pro.
Камеры – тоже спорный вопрос в сравнении Mi 10 Pro и Mi Note 10 Pro. В таблице ниже вы можете увидеть, что основной датчик в обоих устройствах имеет разрешение 108 МП, а также оба устройства получили объективы 8P («8 plastic», т.е. состоящие из 8 пластиковых линз), которые должны предложить якобы более точное изображение, нежели 7P-объективы.
Еще одна общая характеристика для обоих моделей – наличие оптической стабилизации телеобъективов; правда, в DxOMark утверждается, что при использовании 5-кратного приближения фото с Mi 10 Pro получаются более детализированными, чем у Mi Note 10 Pro. Сверхширокоугольная камера на 20 МП также одинаковая в обоих устройствах, а отличия составляют второй телеобъектив плюс 2-МП макро-камера в Mi Note 10 Pro, а также портретный датчик на 12 МП в Mi 10 Pro.
Mi 10 Pro поддерживает запись видео в формате 8K, тогда как Mi Note 10 Pro ограничивается 4K. Тем не менее Mi Note 10 Pro имеет фронтальную камеру с более высоким разрешением. В то же время Mi 10 Pro имеет всего 20-МП селфи-камеру, однако она располагает пикселями большего размера.
|Mi Note 10 Pro
|Mi 10 Pro
|Фронтальная камера
|32 MПf/2.01/2.8"0.8 мкм
|20 MПf/2.01/3"0.9 мкм
|Задняя камера
|Основной датчик: 108 MП, f/1.7, 1/1.33", 0.8 мкм, оптическая стабилизация, объектив 8PTелеобъектив: 12 MП, f/2.0, 1/2.55", 1.4 мкм, 2x оптический зумTелеобъектив: 5 MП (ПО обеспечивает 8 MП), f/2.0, 1.0 мкм, оптическая стабилизация, 5x оптический зумУльтраширокоугольный датчик: 20 MП, f/2.2, 1.0 мкмМакродатчик: 2 MП, f/2.4, 1.0 мкм
|Основной датчик: 108 MП, f/1.7, 1/1.33", 0.8 мкм, оптическая стабилизация, объектив 8PTелеобъектив: 8 MП, f/2.0, 1.0 мкм, оптическая стабилизация, 10x гибридный оптический зумПортретный датчик: 12 MП, f/2.0, 1.4 мкм, 2x оптический зумУльтраширокоугольный датчик: 20 MП, f/2.2, 1.0 мкм
|Вспышка
|4х светодиодная двухтоновая вспышка
|тройная двухтоновая вспышка
|Видео
|Задняя камера - до 2160p, 30 к/с / Фронтальная камера - до 1080p, 30 к/с
|Задняя камера - до 4320p, 30 к/с / Фронтальная камера - до 1080p, 30 к/с
В итоге из двух смартфонов Xiaomi более мощным устройством оказался именно Mi 10 Pro со своими возможностями зарядки и высокой частотой обновления дисплея. Кроме того, Mi 10 Pro предоставляет больший объем ОЗУ и накопителя, которые также работают быстрее, чем аналогичные компоненты в Mi Note 10 Pro.
А вот в вопросе камер выделить победителя не так-то просто, поскольку оба смартфона имеют свои плюсы и минусы. Что же касается времени автономной работы, то тут Mi Note 10 Pro явно окажется более долгоиграющим, чем Mi 10 Pro.
Xiaomi все еще не утвердила цены на смартфоны серии Mi 10 за пределами Китая, однако Mi 10 Pro наверняка будет стоить дороже, чем Mi Note 10 Pro. На своей родине самая дорогая версия Mi 10 Pro в настоящее время стоит 5 999 юаней (~$860), т.е. на 2800 юаней (~$400) больше, чем топовая конфигурация Mi Note 10 Pro. Кстати, в Китае серия Mi Note 10 известна как CC9 Pro. Даже если сравнить одинаковые конфигурации 8/256 ГБ, то Mi 10 Pro будет стоить на 1800 юаней (~$260) больше, чем Mi Note 10 Pro.
В целом по большему количеству показателей лучшим оказался Mi 10 Pro. Однако он проигрывает Mi Note 10 Pro в автономности, да и по цене Mi 10 Pro окажется значительно дороже. Если вы не из тех, кому необходима передовая производительность в смартфоне, то Mi Note 10 Pro – это примерно тот же Mi 10 Pro, только за меньшие деньги. Правда, придется пойти на ряд компромиссов: объем ОЗУ будет до 8 ГБ, а накопителя – до 256 ГБ (а в бюджетном варианте и вовсе – 6/128 ГБ), работа процессора и память окажется чуть медленнее, чем у флагмана.