Mi Note 10 Pro или Mi 10 Pro: какой же из новых Pro-смартфонов Xiaomi выбрать?

В целом Mi 10 Pro явно превосходит Mi Note 10 Pro за счет более мощного процессора и быстрой памяти, которая также имеет больший объем. Но, если 8 ГБ ОЗУ с головой хватит на ближайшие несколько лет, то вот с накопителем вырисовывается проблема: 256 ГБ – это предел для Mi Note 10 Pro, т.к. он не поддерживает расширение хранилища (последнее относится и к Mi 10 Pro, правда, этот смартфон доступен в варианте с 512-ГБ накопителем).

К тому же у Mi 10 Pro больший, чем Mi Note 10 Pro, дисплей, хотя разрешение в обоих смартфонах одинаковое – 1080p. Следовательно, Mi Note 10 Pro имеет чуть более высокую плотность пикселей, да и яркость экрана у данной модели на 100 нит выше, чем у соперника; при этом Mi 10 Pro может предложить частоту обновления дисплея 90 Гц.

По размерам Mi Note 10 Pro немного меньше, чем Mi 10 Pro, но на 0.7 мм толще; вес обоих устройств одинаков – 208 г.

В вопросе автономной работы лучший результат, несомненно, покажет Mi Note 10 Pro, т.к. он не только обладает большим аккумулятором, чем Mi 10 Pro, но и более энергоэффективным процессором и меньшим дисплеем. Программное обеспечение не сгладит эти различия, поскольку оба смартфона работают на MIUI 11, так что в этой сфере Mi Note 10 Pro явно имеет преимущество над Mi 10 Pro.

Тем не менее Mi 10 Pro располагает широким спектром возможностей для зарядки. Если Mi Note 10 Pro весьма неплох со своей проводной зарядкой мощностью 30 Вт, то мощность проводной зарядки Mi 10 Pro составляет все 50 Вт. Вдобавок к этому смартфон поддерживает беспроводную 30-Вт зарядку, а также обратную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт; ни одной из этих функций в Mi Note 10 Pro нет. Возможно, в ежедневном использовании разница между 30-Вт и 50-Вт зарядкой может оказаться не столь заметной, однако это явно преимущество Mi 10 Pro перед Mi Note 10 Pro.