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Android 10 не появится на Redmi Note 8 в этом месяце

Android 10 до сих пор не появился на Redmi Note 8. (Источник: Xiaomi)
Android 10 до сих пор не появился на Redmi Note 8. (Источник: Xiaomi)
Если Redmi Note 8 Pro уже получил Android 10, то Redmi Note 8 его не видать, поскольку Xiaomi отложила обновление, в лучшем случае, до следующего месяца. Последние обновления MIUI 11, основанной на Android 9.0 Pie, содержат лишь минимальные изменения.
Alex Alderson | 16/03/2020
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На Redmi Note 8 Pro сборка Android 10 появилась в конце прошлого месяца, а вот обычному Redmi Note 8 повезло меньше. При этом даже Redmi Note 7 Pro в некоторых регионах успел получить Android 10. К сожалению, последнее обновление для Redmi Note 8 перечеркнуло надежду получить Android 10 в этом месяце.

Это обновление (V11.0.7.0.PCOMIXM) передается через OTA («по воздуху») и включает в себя следующие изменения:

Прочее

  • Оптимизация: повышение стабильности системы
  • Оптимизация: уменьшение числа задержек в системе

Если версия V11.0.7.0.PCOMIXM все еще вам не пришла, то вы можете самостоятельно загрузить ее с серверов Xiaomi. Размер данной сборки составит 2.0 ГБ. Если на вашем устройстве установлена прошивка V11.0.6.0.PCOMIXM, то вы можете загрузить файл для OTA объемом 457 МБ. Напомним, что речь идет о стабильной бета-версии, поэтому в настоящее время она распространяется на ограниченное количество смартфонов, позже Xiaomi разошлет ее остальным пользователям.

Тем временем владельцы Redmi Note 8 не скрывают своего недовольства по поводу отсутствия Android 10. Xiaomi обновляет свои устройства раз в один-два месяца, т.е. новая версия ОС появится на Redmi Note 8, в лучшем случае, не раньше апреля.

(Источник: Piunikaweb)

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Alex Alderson, 2020-03-16 (Update: 2020-03-16)

 