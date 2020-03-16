Android 10 не появится на Redmi Note 8 в этом месяце

Если Redmi Note 8 Pro уже получил Android 10, то Redmi Note 8 его не видать, поскольку Xiaomi отложила обновление, в лучшем случае, до следующего месяца. Последние обновления MIUI 11, основанной на Android 9.0 Pie, содержат лишь минимальные изменения.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

На Redmi Note 8 Pro сборка Android 10 появилась в конце прошлого месяца, а вот обычному Redmi Note 8 повезло меньше. При этом даже Redmi Note 7 Pro в некоторых регионах успел получить Android 10. К сожалению, последнее обновление для Redmi Note 8 перечеркнуло надежду получить Android 10 в этом месяце.

Это обновление (V11.0.7.0.PCOMIXM) передается через OTA («по воздуху») и включает в себя следующие изменения:

Прочее

Оптимизация: повышение стабильности системы

Оптимизация: уменьшение числа задержек в системе

Если версия V11.0.7.0.PCOMIXM все еще вам не пришла, то вы можете самостоятельно загрузить ее с серверов Xiaomi. Размер данной сборки составит 2.0 ГБ. Если на вашем устройстве установлена прошивка V11.0.6.0.PCOMIXM, то вы можете загрузить файл для OTA объемом 457 МБ. Напомним, что речь идет о стабильной бета-версии, поэтому в настоящее время она распространяется на ограниченное количество смартфонов, позже Xiaomi разошлет ее остальным пользователям.

Тем временем владельцы Redmi Note 8 не скрывают своего недовольства по поводу отсутствия Android 10. Xiaomi обновляет свои устройства раз в один-два месяца, т.е. новая версия ОС появится на Redmi Note 8, в лучшем случае, не раньше апреля.