Android 10 не появится на Redmi Note 8 в этом месяце
На Redmi Note 8 Pro сборка Android 10 появилась в конце прошлого месяца, а вот обычному Redmi Note 8 повезло меньше. При этом даже Redmi Note 7 Pro в некоторых регионах успел получить Android 10. К сожалению, последнее обновление для Redmi Note 8 перечеркнуло надежду получить Android 10 в этом месяце.
Это обновление (V11.0.7.0.PCOMIXM) передается через OTA («по воздуху») и включает в себя следующие изменения:
Прочее
- Оптимизация: повышение стабильности системы
- Оптимизация: уменьшение числа задержек в системе
Если версия V11.0.7.0.PCOMIXM все еще вам не пришла, то вы можете самостоятельно загрузить ее с серверов Xiaomi. Размер данной сборки составит 2.0 ГБ. Если на вашем устройстве установлена прошивка V11.0.6.0.PCOMIXM, то вы можете загрузить файл для OTA объемом 457 МБ. Напомним, что речь идет о стабильной бета-версии, поэтому в настоящее время она распространяется на ограниченное количество смартфонов, позже Xiaomi разошлет ее остальным пользователям.
Тем временем владельцы Redmi Note 8 не скрывают своего недовольства по поводу отсутствия Android 10. Xiaomi обновляет свои устройства раз в один-два месяца, т.е. новая версия ОС появится на Redmi Note 8, в лучшем случае, не раньше апреля.
Источник(и)
Mi.com, MIUI 11 Updates (Telegram), Piunikaweb