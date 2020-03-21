OnePlus представит функцию Instant Translation в новой бета-версии ОС для серий 7 и 7T
Функция мгновенного перевода (Instant Translation) была представлена OnePlus еще в 2019 году в серии 7T. Тем не менее она так и не появилась ни в одном из смартфонов производителя. Похоже, что компания наконец решила приступить к массовому тестированию этого программного обеспечения. Instant Translation будет включен в новые сборки OxygenOS, предназначенные для последних моделей OnePlus.
Правда, на данном этапе речь идет об открытых бета-версиях (Open Beta), а не о "стабильных" сборках ОС. Однако они все равно являются такими же официальными обновлениями, как и стабильные версии, разве что в них имеются новые экспериментальные функции, которые можно предоставить для тестирования пользователям, участвующим в этой программе.
Таким образом, владельцы смартфонов серий 7T и 7, получившие OxygenOS Open Betas, смогут опробовать Instant Translation. Данная функция активируется либо в настройках устройства, либо ее можно вынести на панель быстрых настроек. При ближайшем рассмотрении удалось установить, что базой для Instant Translation послужил Google Translate, так что в первое время работа приложения может оказаться нестабильной из-за проблем с совместимостью.
Заинтересованные пользователи могут опробовать данный функционал, обновив до Open Beta 2 или Open Beta 11 свои 7/7 Pro или 7T/7T Pro соответственно. Данные прошивки также исправят существующие проблемы в записи видео с экрана и обеспечат установку всех актуальных патчей безопасности (вплоть до марта 2020 года).
Примечание: на данном этапе русский язык не поддерживается в Instant Translation, однако в будущем список доступных языков, безусловно, увеличится.