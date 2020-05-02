Грядущий OnePlus Z скорее всего получит чипсет Qualcomm Snapdragon 765, а не MediaTek Dimensity 1000

Еще не представленный официально смартфон OnePlus Z вероятно все же получит чипсет Qualcomm Snapdragon 765. Все предыдущие утечки утверждали, что новинка будет работать на чипе MediaTek Dimensity 1000. Первоначально в OnePlus может и задумывались над MediaTek, но в конце концов остановили свой выбор на Qualcomm.

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И пусть официальный анонс OnePlus Z не близок, мы уже знаем кое-какие подробности о будущей новинке благодаря целой серии утечек. До сегодняшнего дня наиболее интересным в OnePlus Z было то, что он должен был стать первым в мире смартфоном на новом чипсете MediaTek Dimensity 1000. Однако, в Сети появился живой снимок смартфона и работает он совсем на другом процессоре.

Информация поступила из аккаунта Max J на Twitter, который уже далеко не первый раз публикует масштабные утечки. По факту, в твите ничего не сказано о характеристиках будущего OnePlus Z, помимо того, что работать он будет на Qualcomm Snapdragon 765. Вполне вероятно, что изначально производитель действительно планировал выбрать Dimensity 1000 в качестве чипсета, но потом все-таки решил остановить свой выбор на чипе от Qualcomm. Все-таки, ранее OnePlus всегда использовали решения Qualcomm в своих смартфонах, так что такая замена имеет смысл.

Тем не менее, ввиду такой ситуации, дебют MediaTek мы будем ждать долго. Выход OnePlus Z должен состояться в третьем квартале текущего года, так что в ближайшее время об этом смартфоне должно появится больше информации.