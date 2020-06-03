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OnePlus Z появился в базе данных Geekbench с Qualcomm Snapdragon 765G и 12 ГБ ОЗУ на борту

OnePlus Z появился на Geekbench с чипсетом Snapdragon 765G и 12 ГБ ОЗУ (Изображение: @OnLeaks и @91Mobiles)
OnePlus Z появился на Geekbench с чипсетом Snapdragon 765G и 12 ГБ ОЗУ (Изображение: @OnLeaks и @91Mobiles)
В базе данных Geekbench появился смартфон с чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G и 12 ГБ ОЗУ - вполне вероятно это и есть грядущий OnePlus Z. Появление этого смартфона ожидается в следующем месяце, а предполагаемый ценник составляет $500.
Alex Alderson, 🇺🇸
Android 5G Chinese Tech телефоны слухи

Ожидается, что компания OnePlus представит модель OnePlus Z уже в следующем месяце, потому появившиеся в Geekbench результаты тестирования приписывают именно ей. Изначально в утечках о данной модели фигурировало название OnePlus 8 Lite, а в качестве чипсета предполагался MediaTek Dimensity 1000. Однако, в прошлом месяце стало известно, что для новинки все-таки будет использоваться Qualcomm Snapdragon 765. И вот, обновившийся сегодня рейтинг Geekbench косвенно подтверждает переход на Qualcomm, хотя мы не можем быть уверены на 100%, что результаты тестов принадлежат именно OnePlus Z.

Итак, в рейтинге появилось устройство с кодовым названием "OnePlus AC2003" и более нигде в Сети упоминаний о нем нет, но в качестве чипсета аппарат использует Snapdragon 765G. Что интересно, такой же процессор будет использоваться в грядущих смартфонах Vivo (vivo V1963A и V1907A).

Кодовое название аппаратной платформы (мат.платы) у протестированного образца (lito) также встречалось у всех прочих смартфонов на Snapdragon 765G, что тестировались на Geekbench: LG Velvet (LM-G900N) и Oppo Reno 3 Pro 5G (Oppo PCRM00).

Кроме того, благодаря Geekbench мы также знаем, что AC2003 обладает 12 ГБ оперативно памяти. Зная о возможных конфигурациях текущей линейки OnePlus, можно предположить, что смартфон будет существовать и в версии с 8 ГБ памяти.

По слухам, у будущего смартфона OnePlus будет подэкранный сканер отпечатков и каплевидный вырез под фронтальную камеру. Предполагаемый ценник модели составляет $500.

(Изображение: Geekbench)

Источник(и)

Geekbench на Gizchina, TechBoilerMySmartPrice

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Alex Alderson, 2020-06- 3 (Update: 2020-06- 3)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 