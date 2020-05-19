OnePlus 8 Pro: в OnePlus подтвердили, что в ближайшем обновлении отключат камеру, которая может видеть сквозь объекты
OnePlus 8 Pro стал героем новостных заголовков прошлой недели, но дело на этот раз вовсе не в зеленой дымке дисплея. Неоднозначную, но живую реакцию у интернет-сообщества вызвала камера-цветной фильтр смартфона, которая оказалась способной "видеть" насквозь некоторые материалы и объекты. Жаль, но повеселиться с такой неожиданной функцией больше не удастся.
В OnePlus сообщают, что в ближайшее время выпустят для OnePlus 8 Pro обновление, выключающее данную камеру. Представители компании заявили, что поработают над тем, чтобы данная камера не влияла на приватность и конфиденциальность, прежде чем вновь включат ее. Соответствующее обновление должно выйти на протяжении текущей недели.
Так что, народ, наслаждайтесь крутой фишкой от OnePlus пока она еще работает!
По сути же, ничего нового в этой камере нет - специальные сенсоры, способные снимать в ИК-спектре способны делать то же самое. Тот же Poco F1, к примеру, использует ИК-камеру для разблокировки по лицу, а многие пользователи Pixel 4 демонстрировали схожие возможности фронтальной камера аппарата и раньше. Как бы там ни было, OnePlus приняли верное решение - лучше оградить себя от потенциальных проблем, чем потом извиняться перед обиженными пользователями и отвечать на иски в суде.
OnePlus just announced on Weibo they are disabling the OnePlus 8 Pro's color filter camera in a future update.— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 19, 2020
Source: https://t.co/97bDVPH2Zg
Context: https://t.co/beVN0htJPz