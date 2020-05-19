OnePlus 8 Pro: в OnePlus подтвердили, что в ближайшем обновлении отключат камеру, которая может видеть сквозь объекты

В OnePlus сообщают, что в ближайшем обновлении отключат камеру-цветной фильтр в OnePlus 8 Pro. Сообщается, что компания осознала угрозу приватности и конфиденциальности пользователей и обещает разобраться с этим моментом перед повторным включением камеры.

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OnePlus 8 Pro стал героем новостных заголовков прошлой недели, но дело на этот раз вовсе не в зеленой дымке дисплея. Неоднозначную, но живую реакцию у интернет-сообщества вызвала камера-цветной фильтр смартфона, которая оказалась способной "видеть" насквозь некоторые материалы и объекты. Жаль, но повеселиться с такой неожиданной функцией больше не удастся.

В OnePlus сообщают, что в ближайшее время выпустят для OnePlus 8 Pro обновление, выключающее данную камеру. Представители компании заявили, что поработают над тем, чтобы данная камера не влияла на приватность и конфиденциальность, прежде чем вновь включат ее. Соответствующее обновление должно выйти на протяжении текущей недели.

Так что, народ, наслаждайтесь крутой фишкой от OnePlus пока она еще работает!