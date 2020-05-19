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OnePlus 8 Pro: в OnePlus подтвердили, что в ближайшем обновлении отключат камеру, которая может видеть сквозь объекты

OnePlus 8 Pro (Изображение: OnePlus)
OnePlus 8 Pro (Изображение: OnePlus)
В OnePlus сообщают, что в ближайшем обновлении отключат камеру-цветной фильтр в OnePlus 8 Pro. Сообщается, что компания осознала угрозу приватности и конфиденциальности пользователей и обещает разобраться с этим моментом перед повторным включением камеры.
Ricci Rox | 19/05/2020
Android ARM бизнес OnePlus

OnePlus 8 Pro стал героем новостных заголовков прошлой недели, но дело на этот раз вовсе не в зеленой дымке дисплея. Неоднозначную, но живую реакцию у интернет-сообщества вызвала камера-цветной фильтр смартфона, которая оказалась способной "видеть" насквозь некоторые материалы и объекты. Жаль, но повеселиться с такой неожиданной функцией больше не удастся.

В OnePlus сообщают, что в ближайшее время выпустят для OnePlus 8 Pro обновление, выключающее данную камеру. Представители компании заявили, что поработают над тем, чтобы данная камера не влияла на приватность и конфиденциальность, прежде чем вновь включат ее. Соответствующее обновление должно выйти на протяжении текущей недели.

Так что, народ, наслаждайтесь крутой фишкой от OnePlus пока она еще работает! 

По сути же, ничего нового в этой камере нет - специальные сенсоры, способные снимать в ИК-спектре способны делать то же самое. Тот же Poco F1, к примеру, использует ИК-камеру для разблокировки по лицу, а многие пользователи Pixel 4 демонстрировали схожие возможности фронтальной камера аппарата и раньше. Как бы там ни было, OnePlus приняли верное решение - лучше оградить себя от потенциальных проблем, чем потом извиняться перед обиженными пользователями и отвечать на иски в суде.

Источник(и)

Weibo

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Ricci Rox, 2020-05-19 (Update: 2020-05-19)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 