Meizu 17 Pro: альтернатива Mi 10 Pro и OnePlus 8 Pro?
Спустя месяцы утечек и домыслов, Meizu наконец представила новые флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Обычно компания была аутсайдером на рынке, но новые модели можно считать, пожалуй, самой амбициозной попыткой догнать главных конкурентов в лице Xiaomi. И честно говоря, с характеристиками у новинок полный порядок.
Meizu 17 Pro и его младший собрат получили 6.6-дюймовые FHD+ Super AMOLED дисплеи от Samsung. Частота обновления у них составляет 90 Гц, как и у Mi 10 с Mi 10 Pro. Частота опроса сенсорного экрана в два раза выше и составляет 180 Гц, а яркость в пике достигает 1100 нит. Meizu утверждает, что дисплеи новинок занимают 92.2% фронтальной панели, но нам больше нравится, что окружающие их рамки не черные, а белые.
Соотношение сторон у дисплеев 19.5:9, а отверстие под камеру размещено в правом верхнем углу. У Samsung Galaxy S10 оно было там же, потому мы догадываемся откуда взят дисплей. Кстати, сами отверстия очень маленькие на рендерах смартфонов, но как это будет выглядеть вживую - еще предстоит увидеть. Разрешение фронтально камеры у обеих моделей, кстати, составляет 20 МП.
Основной фотосенсор в тыловой камере у обеих моделей одинаковый - 64-МП Sony IMX686. В то же время, остальной набор у моделей различается: Meizu 17 Pro в дополнение к 64-МП получил 8-МП Omnivision OV08A10 (f/2.4) с 3-кратным оптическим зумом и 32-МП Sony IMX616 с ультраширокоугольным объективом, а также ToF-сенсор Samsung 33D.
Обычный Meizu 17 обладает не столь впечатляющим набором: телеобъектива здесь вообще нет, а на его месте "вспомогательный" сенсор Sony IMX362 - его Google использовала в Pixel 2. При этом, фокусное расстояние для него не указано, потому какие функции он выполняет - пока неизвестно. Под ультраширокоугольным объективом притаился 8-МП сенсор Samsung 4H7, а четвертая камера представляет собой 5МП Samsung 5E9 с макро-оптикой.
Внутри у Meizu 17 и 17 Pro одинаковая начинка: Snapdragon 865, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ памяти UFS 3.1. Оба смартфона поддерживают 30-Вт проводную зарядку, а 17 Pro еще и 27-Вт беспроводную. Для воспроизведения музыки имеются стереодинамики, а для разблокировки предусмотрен поддисплейный сканер отпечатков, который, по словам Meizu, снимает блокировку за 0.15 сек. Жаль, но аудиоразъема у новых флагманов нет.
В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой Flyme 8.1. Как мы ранее подмечали в обзорах смартфонов Meizu, с программным обеспечением у них все плохо. Можно с уверенностью сказать, что Flyme - это оболочка с самой плохой поддержкой среди аналогов в Китае.
Как бы там ни было, цены на новые смартфоны уже известны:
- Meizu 17 (8/128 ГБ): CNY 3699 ($522)
- Meizu 17 (12/256 ГБ): CNY 3999 ($565)
- Meizu 17 Pro (8/128 ГБ): CNY 4299 ($607)
- Meizu 17 Pro (12/256 ГБ): CNY 4699 ($664)
Серия Meizu 17 позиционируется в качестве прямых конкурентов линейкам Mi 10 и OnePlus 8 и судя по характеристикам новинки будут противостоять текущим флагманам на равных. В сущности, Meizu на $100 дешевле Mi 10 с Mi 10 Pro и OnePlus 8 с OnePlus 8 Pro - и это только при сравнении ценников на китайском рынке (на международном рынке цена разнится гораздо сильнее).
Meizu 17 Pro вполне может стать более доступной альтернативой для всех, кто не хочет переплачивать за флагманские характеристики. За такие деньги лучше характеристики только у Redmi K30 Pro Zoom Edition - у него даже есть аудио разъем, но, к несчастью, нет поддержки частоты 90 Гц.