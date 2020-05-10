Meizu 17 Pro: альтернатива Mi 10 Pro и OnePlus 8 Pro?

Meizu все-таки выпустила флагманские смартфоны 2020 года: Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Модели получились технологичными и современными: AMOLED дисплей с частотой 90 Гц, ОЗУ LPDDR5, память UFS 3.1, 30-Вт проводная 27-Вт беспроводная зарядка - все это поможет в конкурентной борьбе с флагманскими линейками Mi 10 и OnePlus 8.

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Спустя месяцы утечек и домыслов, Meizu наконец представила новые флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Обычно компания была аутсайдером на рынке, но новые модели можно считать, пожалуй, самой амбициозной попыткой догнать главных конкурентов в лице Xiaomi. И честно говоря, с характеристиками у новинок полный порядок.

Meizu 17 Pro и его младший собрат получили 6.6-дюймовые FHD+ Super AMOLED дисплеи от Samsung. Частота обновления у них составляет 90 Гц, как и у Mi 10 с Mi 10 Pro. Частота опроса сенсорного экрана в два раза выше и составляет 180 Гц, а яркость в пике достигает 1100 нит. Meizu утверждает, что дисплеи новинок занимают 92.2% фронтальной панели, но нам больше нравится, что окружающие их рамки не черные, а белые.

Соотношение сторон у дисплеев 19.5:9, а отверстие под камеру размещено в правом верхнем углу. У Samsung Galaxy S10 оно было там же, потому мы догадываемся откуда взят дисплей. Кстати, сами отверстия очень маленькие на рендерах смартфонов, но как это будет выглядеть вживую - еще предстоит увидеть. Разрешение фронтально камеры у обеих моделей, кстати, составляет 20 МП.

Основной фотосенсор в тыловой камере у обеих моделей одинаковый - 64-МП Sony IMX686. В то же время, остальной набор у моделей различается: Meizu 17 Pro в дополнение к 64-МП получил 8-МП Omnivision OV08A10 (f/2.4) с 3-кратным оптическим зумом и 32-МП Sony IMX616 с ультраширокоугольным объективом, а также ToF-сенсор Samsung 33D.

Обычный Meizu 17 обладает не столь впечатляющим набором: телеобъектива здесь вообще нет, а на его месте "вспомогательный" сенсор Sony IMX362 - его Google использовала в Pixel 2. При этом, фокусное расстояние для него не указано, потому какие функции он выполняет - пока неизвестно. Под ультраширокоугольным объективом притаился 8-МП сенсор Samsung 4H7, а четвертая камера представляет собой 5МП Samsung 5E9 с макро-оптикой.

Внутри у Meizu 17 и 17 Pro одинаковая начинка: Snapdragon 865, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ памяти UFS 3.1. Оба смартфона поддерживают 30-Вт проводную зарядку, а 17 Pro еще и 27-Вт беспроводную. Для воспроизведения музыки имеются стереодинамики, а для разблокировки предусмотрен поддисплейный сканер отпечатков, который, по словам Meizu, снимает блокировку за 0.15 сек. Жаль, но аудиоразъема у новых флагманов нет.

В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой Flyme 8.1. Как мы ранее подмечали в обзорах смартфонов Meizu, с программным обеспечением у них все плохо. Можно с уверенностью сказать, что Flyme - это оболочка с самой плохой поддержкой среди аналогов в Китае.

Как бы там ни было, цены на новые смартфоны уже известны:

Meizu 17 (8/128 ГБ): CNY 3699 ($522)

Meizu 17 (12/256 ГБ ): CNY 3999 ($565)

): CNY 3999 ($565) Meizu 17 Pro (8/128 ГБ ): CNY 4299 ($607)

): CNY 4299 ($607) Meizu 17 Pro (12/256 ГБ ): CNY 4699 ($664)

Серия Meizu 17 позиционируется в качестве прямых конкурентов линейкам Mi 10 и OnePlus 8 и судя по характеристикам новинки будут противостоять текущим флагманам на равных. В сущности, Meizu на $100 дешевле Mi 10 с Mi 10 Pro и OnePlus 8 с OnePlus 8 Pro - и это только при сравнении ценников на китайском рынке (на международном рынке цена разнится гораздо сильнее).