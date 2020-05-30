McLaren больше не сотрудничают с OnePlus
В последнее время производители смартфонов стали все чаще выпускать особые лимитированные версии своих смартфонов. Первыми на ум приходят модели Huawei Porsche Design, Galaxy Note 10 Plus Star Wars Edition и OnePlus McLaren. К сожалению, от OnePlus и McLaren мы смартфонов больше не увидим, так как компании решили закончить сотрудничество.
О разрыве отношений представители McLaren поведали ресурсу Android Authority. Пока что ни одна из компаний не сообщает о причинах такого решения. Если вам нравятся подобные дизайнерские эксперимента, то OnePlus 7T Pro McLaren edition все еще актуален и даже есть в продаже.
Сотрудничество компаний, напомним, началось в 2018 году, когда свет увидела особая версия OnePlus 6T. Сейчас же остается открытым вопрос, с кем теперь будет сотрудничать OnePlus и как скоро мы увидим очередную новинку в необычном дизайне.