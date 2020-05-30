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McLaren больше не сотрудничают с OnePlus

Смартфонов OnePlus McLaren мы больше не увидим (Изображение: OnePlus)
Смартфонов OnePlus McLaren мы больше не увидим (Изображение: OnePlus)
В McLaren официально сообщили, что завершают партнерство с OnePlus. Представители компании не стали разглашать причины такого решения и лишь высказали надежду на возможность сотрудничества в будущем. Тем не менее, OnePlus вполне могут выпустить особую лимитированную версию своего текущего флагмана до конца года.
Anil Satyanarayana | 30/05/2020
Android Chinese Tech OnePlus телефоны

В последнее время производители смартфонов стали все чаще выпускать особые лимитированные версии своих смартфонов. Первыми на ум приходят модели Huawei Porsche Design, Galaxy Note 10 Plus Star Wars Edition и OnePlus McLaren. К сожалению, от OnePlus и McLaren мы смартфонов больше не увидим, так как компании решили закончить сотрудничество.

О разрыве отношений представители McLaren поведали ресурсу Android Authority. Пока что ни одна из компаний не сообщает о причинах такого решения. Если вам нравятся подобные дизайнерские эксперимента, то OnePlus 7T Pro McLaren edition все еще актуален и даже есть в продаже.

Сотрудничество компаний, напомним, началось в 2018 году, когда свет увидела особая версия OnePlus 6T. Сейчас же остается открытым вопрос, с кем теперь будет сотрудничать OnePlus и как скоро мы увидим очередную новинку в необычном дизайне.

Источник(и)

Android Authority

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Anil Satyanarayana, 2020-05-30 (Update: 2020-05-30)
Anil Satyanarayana
Editor of the original article: Anil Satyanarayana - Editor

 