Больше не убийца флагманов: OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представлены официально, но за Snapdragon 865, 120 Гц дисплей и две 48-МП камеры придется заплатить $999

OnePlus официально представила смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Обе новые модели получили чипсет Snapdragon 865 5G и представляют собой усовершенствованные версии предыдущих OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Стоимость теперь как никогда высока, что символизирует собой отход производителя от парадигмы народного "убийцы флагманов".

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Итак, после месяцев утечек и слухов, новинки серии OnePlus 8 представлены официально. OnePlus оснастила старшую модель - OnePlus 8 Pro - по максимуму, чтобы на равных конкурировать с прочими представителями премиум-сегмента, вроде iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy S20. То есть да - теперь у смартфона официально есть защита IP68 и беспроводная зарядка.

Учитывая кучу утечек, что предваряли выход моделей, характеристики новинок не стали неожиданностью. Тем не менее, мы все же уточним, что OnePlus 8 Pro получил дисплей с частотой обновления 120 Гц, на характеристиках которого во время презентации производитель делал особый акцент. Диагональ его составляет 6.78-дюймов, а соотношение 19.8:9 при разрешении QHD+; дисплей также поддерживает HDR10+ и MEMC. OnePlus сообщают, что в DisplayMate замерили цветопередачу дисплея и определили, что показатель JNCD составляет 0.4. Яркость у Pro-модели достигает 1300 нит, с 4096 градациями регулировки. У OnePlus 8 установлен 6.55-дюймовый 90-Гц дисплей с соотношением 20:9 (0.4 JNCD) и поддержкой HDR10+. В целом, что OnePlus 8, что 8 Pro, получили оценку A+ у DisplayMate.

Как и ожидалось OnePlus 8 Pro получил четыре камеры на тыльной панели, а главная среди них получила 48-МП фотосенсор Sony IMX689 с диафрагмой f/1.78. Также в состав модуля вошла камера с 48-МП сверхширокоугольной оптикой (120 градусов), камера с телеобъективом (трехкратный зум) и отдельная камера с цветным фильтром для применения эффектов и различных фильтров. Дрожание во время записи устраняется с помощью гибридной оптико-электронной стабилизации. У OnePlus 8 установлена тройная камера: 48-МП Sony IMX586 с f/1.75, 16-МП сенсор со сверхширокоугольной оптикой (120 градусов) и отдельный объектив для макроснимков.

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 865 5G, а также две конфигурации памяти: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. При этом, у OnePlus 8 Pro установлена ОЗУ LPDDR5, в то время как младшей модели досталась LPDDR4x.

Warp Charge 30T доступна на обеих моделях и способна зарядить батарею на 50% за 23 минуты. У 8 Pro также поддерживается беспроводная зарядка Warp Charge 30 Wireless, которая способная зарядить смартфон на 50% за 30 минут, а также заряжать мелкую электронику или другие смартфоны. За зарядку Warp Charge 30 Wireless Charger придется заплатить $69.95.

OnePlus сообщают, что оптимизировали Oxygen OS, чтобы выжать из новых моделей OnePlus 8 максимум возможностей. Оболочка получила улучшенный Ночной Режим 2.0 и поддержку динамических обоев, которые меняют цвет и оформление в зависимости от окружающей температуры.

Обычно флагманские смартфоны довольно дорогие. Ранее смартфоны OnePlus были известны как "убийцы флагманов", но в этот раз производитель не постеснялся заломить цену за крутую начинку. OnePlus 8 будет доступен в расцветках Glacial Green и Interstellar Glow (только вариант 12/256 ГБ), а цена его стартует с отметки $699 за версию 8/128 ГБ и $799 за вариант 12/256 ГБ.

Для абонентов оператора Verizon будет эксклюзивно доступна версия 5G Ultra-Wide в расцветке Polar Silver.

OnePlus 8 Pro будет продаваться в расцветках Glacial Green, Onyx Black и Ultramarine Blue, в то время как ценник его стартует с $899 за версию с 8/128 ГБ памяти. Топовая конфигурация с 12/256 ГБ памяти оценена в те самые $999. Оба смартфона будут доступны для покупки начиная с 21 апреля в Европе и Великобритании, а также 29 апреля в США. Возможность размещения предварительного заказа уже доступна.

В Индии смартфоны появятся ближе к лету в магазинах Amazon.in и OnePlus.in.