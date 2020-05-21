Свежее обновление для Meizu 17 и Meizu 17 Pro добавляет поддержку 120 Гц
С момента выхода флагманской линейки Meizu 17 прошло чуть более 10 дней и в большей части мира новинки по-прежнему остаются неизвестными, так как продажи стартовали для рынка Китая. Однако, мы пристально следили за этими моделями, так как начинка у них на одном уровне с линейками OnePlus 8 и Xiaomi Mi 10. Не успели пользователи Сети насмотреться на живые фото Meizu17/Pro, как производитель решил обновить ПО моделей, после которого они вышли на один уровень с OnePlus 8 Pro.
Итак, после свежего обновления прошивки у Meizu 17 и Meizu 17 Pro появилась частота обновления дисплея 120 Гц. Предположительно, на момент анонса у обеих моделей дисплеи работали на частоте 90 Гц из-за программных ограничений. Meizu поработали над дисплеем в свежем ПО, добавив также поддержку HDR. Сообщается, что новая прошивка будет распространятся волнами в ближайшие недели, а также будет доступна на сайте Meizu для самостоятельной установки.
В отличие от OnePlus, Xiaomi и многих других китайских производителей, Meizu для своих флагманов выбрала дисплеи от Samsung. Жаль, что компания не спешит с выводом этих моделей на международный рынок - теперь, когда OnePlus решили уйти в высокий ценовой сегмент, для кого-то явно освободилось место под солнцем.