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Black Shark 3 с частотой обновления экрана 120 Гц, Snapdragon 865 и не только – будет представлен уже 3 марта

До 3 марта осталось уже совсем немного (Источник: Weibo)
До 3 марта осталось уже совсем немного (Источник: Weibo)
Китайский производитель игровых смартфонов Black Shark 3 марта представит долгожданную новинку Black Shark 3. Устройство получит процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G, что сделает его первым в мире игровым 5G-смартфоном. Новинка также будет оснащена AMOLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, оперативной памятью до 16 ГБ и аккумулятором, который поддерживает 65-Вт зарядку.
Anil Satyanarayana | 24/02/2020
5G Chinese Tech телефоны Android

Black Shark, один из суббрендов, принадлежащих Xiaomi, всколыхнул сегмент игровых смартфонов, выпустив Black Shark 2 и Black Shark 2 Pro. Эти модели пользовались достаточно высоким спросом в таких регионах, как Индия, благодаря своей конкурентной цене и мощному функционалу. Глядя на популярность Black Shark 2 Pro, китайский производитель объявил, что настало время для преемника: Black Shark 3 выйдет уже 3 марта.

Если говорить о характеристиках новинки, то стоит вспомнить, что обычно смартфоны Black Shark получают флагманские комплектующие, так что устройство наверняка будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Последний, кстати, сделает Black Shark 3 первым в мире игровым 5G-смартфоном. В список характеристик также входят: экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц, ОЗУ до 16 ГБ и аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт. Поговаривают даже, что это будет первый в мире смартфон, использующий жидкий металл для охлаждения процессора.

Ну и какой же смартфон станет «игровым» без игр? В результате сотрудничества Black Shark с Tencent мы увидим на Black Shark 3 несколько эксклюзивных игр от данной компании. Не менее интересно узнать, какую же цену попросят за новинку. Ее предшественники стоили около $500, но Black Shark 3 вряд ли получит такой ценник. Пока что мы не видели смартфонов на базе Snapdragon 865, которые стоили бы менее $500, и вряд ли увидим в ближайшее время.

Источник(и)

Gadgets 360

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Anil Satyanarayana, 2020-02-24 (Update: 2020-02-24)

 