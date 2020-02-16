MediaTek Dimensity 1000L показал свои возможности на AnTuTu

Многие мобильные энтузиасты не любят процессоры MediaTek. Безусловно, для этого есть веские причины, но производительность – уже не одна из них. К примеру, новый MediaTek Dimensity 1000L явно претендует на звание мощнейшего чипсета за пределами флагманского сегмента.

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Репутацию однокристальных систем MediaTek нельзя назвать идеальной, особенно когда дело доходит до мнения энтузиастов. Конечно, тому есть ряд причин, но все может измениться, учитывая потрясающую производительность чипсетов компании сегодня. Helio G90T стал основой всего среднего сегмента, а новый Dimensity 1000L – готов продолжить славную традицию.

Популярнейший бенчмарк AnTuTu огласил свой список наиболее производительных смартфонов среднего класса за январь 2020 года, а возглавил это список Dimensity 1000L. OPPO Reno 3 5G, оснащенный этим процессором, завоевал первую позицию, набрав 397 965 баллов. Второе место занял Vivo X30 Pro 5G на Exynos 980 с результатом 326 851.

К слову, оба вышеупомянутых устройства имеют одинаковые объемы и типы памяти ОЗУ и внутреннего накопителя, так что 20%-ный прирост производительности OPPO Reno 3 5G – заслуга именно процессора и графического ускорителя Dimensity 1000L.

В то же время новый суб-премиальный процессор Qualcomm, Snapdragon 765G, установленный в Redmi K30 5G, занял лишь третье место с 322 927 баллами. Кстати, в ноябрьском рейтинге Kirin 810 отсутствовал, хотя тогда нам было очень интересно посмотреть его противостояние с Helio G90T. Последний, кстати, и занял в тот месяц первое место, будучи протестированным в конфигурации Redmi Note 8 Pro. В этот раз Kirin 810, установленный на Honor 9X Pro, появился в рейтинге и, как и ожидалось, превзошел Helio G90T и Snapdragon 730G, но на 5% отстал от Snapdragon 765G.

Хотя энтузиасты продолжают высказывать свои опасения по поводу MediaTek, спорить с объективными показателями сырой производительности – довольно сложно. Тайваньская компания в настоящее время достигла лучших показателей в своем классе, а с учетом цен у конкурентов не остается ни шанса. Пока что Qualcomm – своеобразный монополист на рынке мобильных чипсетов, поэтому то, как MediaTek бросает ему вызов, само по себе уже интересно наблюдать.