Galaxy S20 с Exynos 990 появился на Geekbench – будет ли он лучше той же модели, но на базе Snapdragon 865?
Samsung представит серию Galaxy S20 11 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked. Как всегда, компания выпустит смартфоны и с Exynos 990, и со Snapdragon 865 в зависимости от регионов; кстати Galaxy S20 на базе Exynos 990 уже появился на Geekbench.
Смартфон получил 938 баллов в одноядерном тесте и 2726 – в многоядерном. Если вам интересно, почему эти баллы ниже, чем те, к которым вы привыкли на протяжении многих лет, то ответ таков: это результат сравнительного теста из последней версий Geekbench – v5.1.
Главный вопрос, конечно, в том, как именно Exynos 990 сравнить со Snapdragon 865. На самом деле, все довольно просто: Snapdragon 865 тестировался в конфигурации того же S20 и показал 923 и 3267 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.
Эти цифры показывают, что у Exynos 990 имеется 2%-ное преимущество перед Snapdragon 865 в одноядерном тесте. Многоядерная проверка – это совсем другая история: здесь Snapdragon 865 примерно на 20% лучше своего конкурента. Похоже, что компания Qualcomm почти полностью преодолела отрыв в одноядерной производительности, сохраняя при этом свое преимущество в многоядерных тестах.
Итак, Snapdragon 865 обеспечит производительность выше, чем Exynos 990, хотя в этом и нет ничего нового.