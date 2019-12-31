Qualcomm Snapdragon 865 получит внешний модем 5G, и это неплохо

Qualcomm решила разместить свой модем 5G отдельно от флагманского процессора, и многие считают, что это – ошибка. Тем не менее, такое изменение в итоге будет выгодно всем и сейчас мы расскажем почему.

Примечание: изначально автор статьи предполагал, что модем будет опциональным дополнением к Snapdragon 865. Тем не менее, ряд источников утверждают, что он является обязательным элементом однокристальной системы. Пусть это не подтверждено ни в одном из пресс-релизов или списков характеристик от Qualcomm, все же некоторые материалы действительно предполагают, что это так. Следовательно, данная статья, изначально называвшаяся «Некоторые флагманские смартфоны 2020 года могут не получить 5G, и это неплохо» (и основанная на неверном предположении), была отредактирована.

Недавно стало известно о решении Qualcomm отделить свой последний 5G-модем от Snapdragon 865. Однако такое сразу решение было раскритиковано из-за потенциальных проблем с перегревом и быстрым расходованием аккумулятора. Правильная подача фактов в подобных ситуациях очень важна, поэтому сегодня мы взглянем на все с другой стороны.

Существует ряд причин, по которым Qualcomm ввела это изменение, и многие из них несут пользу для владельцев смартфонов. Если вы ищете краткий ответ, то это связано с перегревом устройств. Во время нагрузки процессор вашего смартфона будет немного нагреваться, а вместе с ним – и модем. Дополнительное тепло от процессора может ухудшить работу 5G-модема, поэтому их разделение призвано решить эту проблему. Кроме того, производители смартфонов теперь смогут разработать отдельную систему охлаждения для этих чипов.

Далее мы более детально рассмотрим причины для такого нововведения, а также общие вопросы и моменты, затронутые этим изменением.