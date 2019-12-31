Qualcomm Snapdragon 865 получит внешний модем 5G, и это неплохо
Примечание: изначально автор статьи предполагал, что модем будет опциональным дополнением к Snapdragon 865. Тем не менее, ряд источников утверждают, что он является обязательным элементом однокристальной системы. Пусть это не подтверждено ни в одном из пресс-релизов или списков характеристик от Qualcomm, все же некоторые материалы действительно предполагают, что это так. Следовательно, данная статья, изначально называвшаяся «Некоторые флагманские смартфоны 2020 года могут не получить 5G, и это неплохо» (и основанная на неверном предположении), была отредактирована.
Недавно стало известно о решении Qualcomm отделить свой последний 5G-модем от Snapdragon 865. Однако такое сразу решение было раскритиковано из-за потенциальных проблем с перегревом и быстрым расходованием аккумулятора. Правильная подача фактов в подобных ситуациях очень важна, поэтому сегодня мы взглянем на все с другой стороны.
Существует ряд причин, по которым Qualcomm ввела это изменение, и многие из них несут пользу для владельцев смартфонов. Если вы ищете краткий ответ, то это связано с перегревом устройств. Во время нагрузки процессор вашего смартфона будет немного нагреваться, а вместе с ним – и модем. Дополнительное тепло от процессора может ухудшить работу 5G-модема, поэтому их разделение призвано решить эту проблему. Кроме того, производители смартфонов теперь смогут разработать отдельную систему охлаждения для этих чипов.
Далее мы более детально рассмотрим причины для такого нововведения, а также общие вопросы и моменты, затронутые этим изменением.
Смартфоны будут нагреваться сильнее?
Вкратце: нет. Отдельный модем Qualcomm X55 будет потреблять не больше энергии, чем если бы он был частью Snapdragon 865, т.е. эффективность самого чипа в обоих случаях не отличается. Количество вырабатываемого тепла от отдельно стоящего модема совсем незначительное. Поскольку этот чип и процессор были созданы для взаимодействия друг с другом, им не требуются дополнительные элементы для связи; но даже если бы и требовались, то количество энергии, необходимое для такой системы, было бы мизерным.
Сегодня модемы 5G потребляют много энергии во время длительной нагрузки, что приводит к значительному нагреву. Любой 5G-смартфон при длительной работе и скоростной загрузке большого объема информации нагревается из-за особенностей самой технологии. А поскольку она еще относительно новая и производителям нужно время, чтобы «сработаться» с раздельными модемами, то охлаждение этих чипов пока что может быть недостаточно хорошим. Вероятно, скоростной 5G без задержек будет поддерживаться уже в более поздних версиях устройств с такими модемами.
Смартфоны будут разряжаться быстрее?
Нет, отделение модема от Snapdragon 865 не уменьшит срок службы аккумулятора вашего смартфона. Как было упомянуто выше, отдельный чип имеет ту же эффективность, что и вмонтированный. Более того, такое изменение может даже улучшить автономность будущего смартфона. Если следующие модемы тоже будут совместимы со Snapdragon 865, то в смартфонах среднего класса, использующих этот процессор, может быть установлен даже более эффективный модем.
Хотя на загрузку через 5G уходит больше энергии, она все же более эффективна, чем загрузка через LTE. Если скачивать одинаковый объем данных с помощью LTE и 5G, то в первом случае потребуется больше времени и, соответственно, энергии, чем во втором. В целом, 5G – довольно эффективная технология, по крайней мере, при правильном ее использовании. Однако ресурс Venturebeat напоминает, что для веб-серфинга (с переменным трафиком) использование 5G, скорее всего, будет менее эффективным.
Хорошим примером эффективности дискретных модемов являются Apple iPhone 11 Pro и 11 Pro Max в сравнении с Samsung Galaxy S10 и S10+. IPhone 11 Pro (а также Max-версия) используют модем Intel для сотовой связи, а в S10 используется либо кастомизированный модем (в версии на базе Exynos), либо модем, встроенный в однокристальную систему (Snapdragon 855). Несмотря на наличие отдельного модема, iPhone 11 Pro (в среднем) примерно на 13% энергоэффективнее, чем Galaxy S10. Эти цифры были рассчитаны на основе энергопотребления устройств под нагрузкой. К тому же мы даже не учли разницу в производительности, которая составляет около 50% в пользу iPhone (притом, что проблем или зависаний у данного смартфона также не наблюдалось).
Смартфоны станут дороже?
Возможно. Трудно сказать, сколько Qualcomm запросит за свою новинку, особенно на заре ее дебюта. Цены на эти процессоры пока не опубликованы, поэтому невозможно сказать точно. Но ожидать повышения цены совсем не обязательно, цена за комбо (процессор+модем) не обязательно будет превышать обычную. Тем не менее, глядя на историю судовых разбирательств Qualcomm, вполне вероятно, что компания «попросит» производителей закупить свои модемы прямо сейчас. Возможно, что в будущем ситуация изменится, но во время ссоры с Apple именно такие неприятные подробности и всплыли (Qualcomm настаивала, что 100% устройств Apple должны иметь именно их модемы).
Вряд ли Qualcomm получает двойную прибыль от «комплекта» - модема и однокристальной системы. Если бы компания была заинтересована в этом, то вряд ли вообще стала бы производить что-то вроде Snapdragon 765G. В конце концов, процессор среднего класса со встроенным 5G вряд ли принесет ей огромную прибыль. В конечном итоге, похоже, что Qualcomm пытается расширить ассортимент устройств, использующих новые флагманские процессоры.
Зачем Qualcomm делает это?
Существует множество различных возможных объяснений. Компания Qualcomm официально не указывала причины таких изменений, так что в этом разделе вы найдете лишь наши предположения, основанные на том, что мы знаем. Примите, пожалуйста, во внимание, что это лишь гипотезы, а не окончательные заявления от Qualcomm.
Недавно Qualcomm была признана нарушителем антимонопольного законодательства Калифорнии: сама Федеральная торговая комиссия (FTC) предъявила компании обвинения. Это случилось через месяц после того, как Apple и Qualcomm урегулировали свой конфликт, что привело к немедленному уходу Intel с рынка модемов. В начале этого месяца Intel заявила, что их модемный бизнес потерпел неудачу именно из-за манипулятивных методов ведения бизнеса Qualcomm, которые не позволили их продукции выйти на рынок.
И если конкретно это обвинение сошло Qualcomm с рук, то главная антимонопольная битва еще не окончена. Это уже третий раз, когда Qualcomm обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства (включая соглашение с Nokia в 2008 году), и, вероятно, это не последний случай. Однако, похоже, что руководство Qualcomm решило прекратить подобные практики, опасаясь проиграть антимонопольный иск. Это стало бы наилучшим исходом для всех. В таком случае будущие устройства на базе Qualcomm смогут быть оснащены сторонними модемами, что приведет к производству более дешевых и энергоэффективных смартфонов. Однако такие действия со стороны гиганта электроники могут оказаться всего лишь попыткой компании гладко пройти юридическую проверку.
Итак, появился Snapdragon 765G с интегрированным 5G, но он, конечно, блекнет на фоне Snapdragon 865. Вряд ли флагманские смартфоны будут использовать что-либо, кроме новейшего чипа Snapdragon, поэтому то, что 765G-й первым появится на рынке и займет большую его часть – вполне справедливо. Помимо юридических вопросов, в этом также есть и технический смысл: 765G – менее мощный чип, который потребляет меньше энергии, значит, он не будет нагреваться под нагрузкой так же сильно, как Snapdragon 865, а вместе с ним и чип 5G тоже не будет перегреваться (следовательно, модем вполне можно сделать интегрированным и его производительность не пострадает; в 865-м этот номер просто не прошел бы). Правда, данных о Snapdragon 765G у нас пока мало, поэтому сложно сказать, действительно ли все было задумано именно так.
Как относиться к действиям Qualcomm?
Каждый может сам ответить на этот вопрос, мы выскажем лишь нашу точку зрения. Решение Qualcomm выгодно для всех – и для производителей, и для потребителей. На рынке смартфонов не только увеличится выбор, но и возрастет конкуренция. Возможно, через несколько лет, мы даже сможем увидеть Android-смартфоны с модемами Apple. Разнообразие запчастей и снижения их стоимости вместе с повышением конкуренции в итоге помогут снизить цены на смартфоны.
В целом, это позитивное изменение для всех. Важно поддержать такие действия по повышению конкуренции, в противном случае у Qualcomm не будет весомых оснований продолжать это делать.