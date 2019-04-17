Подписана мировая между Qualcomm и Apple
Хронология противостояния Apple и Qualcomm берёт начало в 2017 году, когда первая обвинила вторую в злоупотреблениях и монополизации рынка, на что Qualcomm ответила встречным иском, указывая на неправоту Apple. После долгой вереницы судебных разбирательств в том, кто и когда незаконно использовал чужие патенты, компании разорвали свои партнёрские отношения и поставки модемов от Qualcomm прекратились.
Однако, поначалу, руководство Apple не оценило масштаб проблемы, т.к. среди поставщиков компании оставался гигант Intel, который должен был с лихвой восполнить все комплектующие, ранее поставляемые Qualcomm. Тем не менее, корпорация Intel почему-то постоянно откладывала изготовление 5G-модемов, а сегодня и вовсе объявила об отмене их производства. К счастью, Apple начала действовать сразу, как только почувствовала неладное: компания из Купертино уже в январе занялась налаживанием новых партнёрских связей – и с MediaTek, и даже с самой Samsung.
Судя по финальному исходу всего конфликта – примирению Apple с Qualcomm – можно сделать вывод, что переговоры с вышеупомянутыми компаниями не увенчались успехом. Настолько не увенчались, что яблочный гигант предпочёл выплатить необходимую сумму Qualcomm (точная цифра неизвестна, однако напомним, что компания требовала $7 млрд, а после мартовского суда к этой сумме добавилось $31 млн компенсации), чем снова остаться без необходимых комплектующих.
Таким образом, с 1 апреля 2019 года мир между двумя компаниями восстановлен сроком на шесть лет с возможностью продления сотрудничества еще на 2 года. Обе стороны получили желаемую выгоду: Apple сразу же подписала контракт на поставку заветных 5G-модемов (которые, видимо, и послужили катализатором для проведения процедуры примирения), а Qualcomm – повысила свою рыночную стоимость до $85 млрд, а ее акции взлетели более чем на 23%.
Теперь есть все шансы для того, что iPhone с 5G появится на ежегодной сентябрьской презентации в Купертино: все зависит лишь от самой компании, поскольку вероятность повторения истории с беспроводной зарядкой, к сожалению, есть всегда.