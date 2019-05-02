4,5 миллиарда долларов – стоимость примирения Apple с Qualcomm
Компании Apple и Qualcomm стали одними из наиболее ярких производителей в сфере мобильной электроники в последние годы, поэтому их глобальный юридический спор о патентах и дальнейшее примирение не могли обойти стороной журналистов. Новости о восстановлении партнёрских отношений появились в тот самый момент, когда Intel заявила о сворачивании и продаже своего производства модемов 5G для смартфонов. По итогу Qualcomm и Apple подтвердили, что достигнутое соглашение будет сопровождаться единовременным лицензионным платежом от Apple, однако точная сумма оставалась в секрете до сих пор.
В ходе вчерашней телефонной конференции Qualcomm сообщила, что получит колоссальные деньги от компании из Купертино – от 4,5 до 4,7 млрд долларов – тот самый штраф, постановленный судом. Мало того: производители мобильных чипов и в дальнейшем будут получать существенный доход от заказов Apple на модемы 5G для смартфонов следующего поколения. Как мы помним, именно модемы стали катализатором примирения, поскольку ни сама Apple, ни её партнёр в лице Intel, так и не смогли в полном объёме обеспечить себя данными комплектующими, а наладить связи с MediaTek, или даже с самой Samsung - так и не вышло.
В конце концов, руководство Apple, вероятно, пришло к выводу, что технологии Qualcomm наилучшие, да и компания гарантирует поставки ровно в срок, так что за своевременность можно не переживать. Правда, к тому моменту и у Huawei, и у Samsung 5G-смартфоны уже давненько будут отлёживаться на прилавках магазинов. Кроме того, в настоящее время продажи iPhone снижаются, так что Apple вместе с Samsung изо всех сил пытаются удержать конкуренцию со стороны Huawei. Сделка с Qualcomm означает, что компания ухватилась за свой шанс выпустить iPhone 5G как раз к моменту расширения покрытия сетей пятого поколения по всему миру.