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4,5 миллиарда долларов – стоимость примирения Apple с Qualcomm

Второе поколение модемов Qualcomm X55 5G будет использовано в новом Apple iPhone. (Изображение: Qualcomm)
Второе поколение модемов Qualcomm X55 5G будет использовано в новом Apple iPhone. (Изображение: Qualcomm)
В своем квартальном отчете о доходах, Qualcomm сообщила, что в результате урегулирования (т.е. восстановления) отношений с Apple компания получит от 4,5 до 4,7 млрд долларов. Внушительная сумма не оставляет никаких сомнений в том, что именно Qualcomm вышла из спора с Apple победителем.
by Sanjiv Sathiah, 02.05.2019
Apple iPhone телефоны сенсорный

Компании Apple и Qualcomm стали одними из наиболее ярких производителей в сфере мобильной электроники в последние годы, поэтому их глобальный юридический спор о патентах и дальнейшее примирение не могли обойти стороной журналистов. Новости о восстановлении партнёрских отношений появились в тот самый момент, когда Intel заявила о сворачивании и продаже своего производства модемов 5G для смартфонов. По итогу Qualcomm и Apple подтвердили, что достигнутое соглашение будет сопровождаться единовременным лицензионным платежом от Apple, однако точная сумма оставалась в секрете до сих пор.

В ходе вчерашней телефонной конференции Qualcomm сообщила, что получит колоссальные деньги от компании из Купертино – от 4,5 до 4,7 млрд долларов – тот самый штраф, постановленный судом. Мало того: производители мобильных чипов и в дальнейшем будут получать существенный доход от заказов Apple на модемы 5G для смартфонов следующего поколения. Как мы помним, именно модемы стали катализатором примирения, поскольку ни сама Apple, ни её партнёр в лице Intel, так и не смогли в полном объёме обеспечить себя данными комплектующими, а наладить связи с MediaTek, или даже с самой Samsung - так и не вышло.

В конце концов, руководство Apple, вероятно, пришло к выводу, что технологии Qualcomm наилучшие, да и компания гарантирует поставки ровно в срок, так что за своевременность можно не переживать. Правда, к тому моменту и у Huawei, и у Samsung 5G-смартфоны уже давненько будут отлёживаться на прилавках магазинов. Кроме того, в настоящее время продажи iPhone снижаются, так что Apple вместе с Samsung изо всех сил пытаются удержать конкуренцию со стороны Huawei. Сделка с Qualcomm означает, что компания ухватилась за свой шанс выпустить iPhone 5G как раз к моменту расширения покрытия сетей пятого поколения по всему миру.

Источник(и)

axios

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Sanjiv Sathiah, 2019-05- 2 (Update: 2019-05- 2)

 