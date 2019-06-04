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WWDC19 | Возвращение большой терки для сыра: Apple анонсировала новый Mac Pro

All images via Apple
Анонсирован новый настольный ПК Mac Pro 2019 года и внешне он довольно схож со старым Mac Pro, который получил неофициальное звание терки для сыра (из-за металлической решетки спереди). Mac Pro получил серьезную начинку, которая выделяется наличием 8 слотов PCIe и новой модульной системы Apple Mac Pro Expansion (MPX). Модули MPX используют проприетарный разъем PCIe и способны обеспечивать энергией устройства с потреблением до 500 Вт, а также обладают поддержкой видеокарт Radeon Pro Vega Duo с общей вычислительной мощностью в 56.8 терафлопс и 128 ГБ видеопамяти HBM2 на борту.
by Sam Medley, 04.06.2019
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На Apple WWDC 2019 также представили новые пк для профессионалов. Настольный ПК Mac Pro 2019 как гора возвышается над “мусорным ведром” (неофициальное название в среде энтузастов) Mac Pro 2013. И пусть модель 2019 называют переосмыслением серии Mac Pro, некоторые элементы дизайна позаимствованы у Mac Pro 2006 года, который получил в народе название терки для сыра из-за своей сетчатой передней панели.

На бумаге Mac Pro 2019 представляет собой очень серьезную машину. Стандартная конфигурация включает 8-ядерный процессор Intel Xeon (3.5 ГГц - 4.0 ГГц), видеокарту AMD Radeon Pro 580X, 32 ГБ ОЗУ и 256-ГБ SSD. Самая мощная конфигурация несет на борту 300-ваттный 28-ядерный Xeon (2.5 ГГц - 4.4 ГГц), 1.5 ТБ ОЗУ (12 слотов по 128 ГБ), две видеокарты Radeon Pro Vega 2 Duo с 64 ГБ видеопамяти HBM2 у каждой (в сумме 128 ГБ HBM2) и два SSD по 2 ТБ каждый. Питает все это железо блок мощностью 1400 Вт.

Если обновленная начинка - это логичный и ожидаемый шаг (особенно с учетом преклонного возраста предыдущего Mac Pro), то редизайн в большей мере отражает новую концепцию производителя. Mac Pro 2019 - это прежде всего модульность. Для реализации этого концепта в устройстве имеется 8 слотов PCIe, 4 из которых приспособлены для толстых двухслотовых карт. То есть, мы видим, что производитель хочет исправить одну из наиболее критикуемых черт Mac Pro 2013 - невозможность апгрейда в силу использования проприетарных разъемов. Тем не менее, с проприетарщиной в Apple не распрощались насовсем.

У Mac Pro 2019 есть кастомные слоты расширения. Подключаемые к ним модули назвали “Mac Pro Expansion Module” (или просто MPX-модули); работают они по сути через Thunderbolt 3. Судя по всему, в формате таких модулей будут выпускаться устройства для подключения видеокарт Radeon Pro Vega 2 или Pro Vega 2 Duo. В Apple даже собираются продавать MPX-модули с двумя Radeon Pro Vega 2 Duo (128 ГБ HBM2 видеопамяти в сумме). В будущем будут доступны и другие видеокарты, например Afterburner (это FPGA-карта, способная обрабатывать 6 миллиардов пикселей в секунду).

В Apple также уверяют, что им удалось справится с нагревом - в передней части корпуса расположен массив из трех вентиляторов. Они существенно увеличили поток продуваемого через корпус воздуха, но каковы дела на практике мы узнаем лишь после появления тестов и обзоров.

Вполне естественно, новый Mac Pro далеко не дешевый. За стандартную конфигурацию, которую мы описали выше, в Apple хотят целых $6000. Очевидно, топовая конфигурация будет стоит совершенно сумасшедших денег. Если же у вас еще нет монитора, то можете выбросить еще $5000 на новый 32-дюймовый 6К Pro Display XDR монитор от Apple.

В продаже компьютер появится ближе к осени.

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Apple WWDC 19

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Sam Medley, 2019-06- 4 (Update: 2019-06- 4)

 