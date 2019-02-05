Apple-новости: о намеренном торможении смартфонов, будущих новинках и репутации компании на рынке

Сегодня мы расскажем вам о том, зачем Apple официально призналась в намеренном торможении работы более старых iPhone, что стало известно о будущих новинках и какова репутация компании в массовом сознании обывателей.

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Слухи о намеренном замедлении производительности старых смартфонов Apple появились уже давненько, однако до недавнего времени они ничем не были подтверждены. Тем не менее, не ранее чем неделю назад, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнаружила документ, где были обозначены все официальные статьи расходов компании, среди которых значились непредвиденные выплаты по судебным искам. То есть, в Apple были готовы к многократным проигрышам в суде, а «штрафные» деньги уже были припасены на чёрный день.

Более того, компания публично призналась в том, что замедление старых смартфонов после установки новых версий ОС – это часть плана по «улучшению впечатления от использования iPhone», ведь аккумулятор расходуется медленнее, когда устройство тормозит. По сути, уменьшение энергопотребления и было главной задачей разработчиков, а давление на пользователей с целью заставить их купить более новое, дорогое и быстрое устройство – отнюдь.

Весь сыр-бор возник из-за того, что аккумуляторы в iPhone действительно быстро изнашиваются и, в рамках специальной программы по замене последних (вместо $79 цена процедуры составила всего $29), только за прошлый год было установлено 11 млн новых аккумуляторов, т.е. почти в 10 раз больше, чем обычно.

В итоге, подчиняясь массовому запросу пользователей, разработчики добавили в iOS 11.3 и старшие версии возможность разблокировать максимальную производительность смартфонов. Вот так корпорация старается поддерживать свою репутацию в глазах пользователей, ведь ещё в прошлом году Apple была самой ценной публичной американской компанией, теперь же это место заняла Microsoft, да и кроме неё есть другие претенденты на «престол» в лице Amazon и Alphabet.

Однако, к счастью для Тима Кука и акционеров, стереотипы, находящиеся в массовом сознании общества, меняются не так же быстро, как ситуация на бирже. Это подтверждают результаты опроса американского населения по поводу того, какая из компаний (Apple, Google, Huawei, LG или Samsung), по их мнению, первой выпустит свой 5G-смартфон.

Неудивительно, что 42% отдали свой голос Apple, при том, что 20 февраля на мероприятии Unpacked 2019 Samsung (получившая 29% голосов) абсолютно точно презентует свои новинки с поддержкой сетей пятого поколения. Проголосовавшие за Apple, возможно, даже слышали об этой новости, но стереотип о том, что «яблочная» продукция впереди планеты всей, уже довольно глубоко въелся в сознание. Не говоря уже о том, что за Huawei проголосовали всего 5% (не в следствии ли торговых войн?), хотя на Mobile World Congress 2019 в конце месяца китайская компания также представит свои на 5G-устройства.

А вот Apple если и выпустит что-то, то не ранее сентября этого года, хотя инсайдеры готовы всё как на духу выложить прямо сейчас. Например, концепт iPhone 2020 года, опубликованный Беном Гескином (Ben Geskin), или тройная основная камера со сверхширокоугольной оптикой у приемника iPhone XS Max, как информирует нас Bloomberg. Также упоминается, что новая линейка смартфонов Apple будет включать три модели, но младшие вряд ли смогут похвастаться тройными камерами. А вот надежда на USB-C взамен Lightning ещё жива. Ну и, конечно же, осенью нас ждёт новая iOS 13 с возможностью выбора тёмного оформления для всей системы.