Apple всё-таки представит складной iPhone… в 2020 году

Предложенный формат экрана на 360 градусов так и не был реализован, а сейчас, в эру складных смартфонов, этот патент уже не столь актуален, как тогда, поэтому Apple предложила ряд новых разработок. Первая из них появилась в октябре прошлого года и продемонстрировала складывающийся наружу экран.

По сути, это патент форм-фактора противоположного тому, что избрала компания Samsung для своего Galaxy Fold. К тому же, экран, сгибающийся наружу куда проще изготовить, чем дисплей, складывающийся вовнутрь, поскольку у первого радиус изгиба немного меньше, чем у второго. Однако Huawei и тут обогнал незадачливых американцев: Mate X с таким же дизайном появился раньше, чем Apple успела сделать хотя бы один рабочий прототип. Так что после Galaxy Fold, Mate X и прототипов от Xiaomi и TCL будет действительно сложно хоть чем-то удивить покупателей.

Тем не менее, разработчики Apple не спешат опускать руки, ведь новинки от Samsung и Huawei определённо не лишены ряда недостатков, поэтому у яблочной компании есть шанс подметить и устранить их ещё на этапе разработки своего устройства. Таким образом, на фоне нового складного iPhone сегодняшние флагманы Galaxy Fold и Mate X будут выглядеть примерно так же, как сейчас выглядит Royole FlexPai.

