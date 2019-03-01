Notebookcheck

Apple всё-таки представит складной iPhone… в 2020 году

Патент (за 2013 год) смартфона от Apple с экраном, огибающим весь корпус устройства (Изображение: itc.ua)
Патент (за 2013 год) смартфона от Apple с экраном, огибающим весь корпус устройства (Изображение: itc.ua)
Samsung и Huawei уже давно не дышат в спину Apple: теперь всё с точностью до наоборот. Однако яблочная компания не привыкла так легко сдаваться и воодушевившись девизом: «Не быстрее, но качественнее!» села за разработку своего складного смартфона.
by Alina Bakhvalova, 01.03.2019

Ещё в далёком 2013 году появились первые патенты Apple, на которых изображён телефон с экраном, огибающим весь корпус устройства. Если бы тогда компания успела воплотить свою идею в жизнь, то обогнала бы своих конкурентов на годы вперёд. Однако всё сложилось не так удачно, как хотелось бы.

Прошлогодний патент складного устройства от Apple (Изображение: iguides)
Прошлогодний патент складного устройства от Apple (Изображение: iguides)

Предложенный формат экрана на 360 градусов так и не был реализован, а сейчас, в эру складных смартфонов, этот патент уже не столь актуален, как тогда, поэтому Apple предложила ряд новых разработок. Первая из них появилась в октябре прошлого года и продемонстрировала складывающийся наружу экран. 

По сути, это патент форм-фактора противоположного тому, что избрала компания Samsung для своего Galaxy Fold. К тому же, экран, сгибающийся наружу куда проще изготовить, чем дисплей, складывающийся вовнутрь, поскольку у первого радиус изгиба немного меньше, чем у второго. Однако Huawei и тут обогнал незадачливых американцев: Mate X с таким же дизайном появился раньше, чем Apple успела сделать хотя бы один рабочий прототип. Так что после Galaxy Fold, Mate X и прототипов от Xiaomi и TCL будет действительно сложно хоть чем-то удивить покупателей.

Тем не менее, разработчики Apple не спешат опускать руки, ведь новинки от Samsung и Huawei определённо не лишены ряда недостатков, поэтому у яблочной компании есть шанс подметить и устранить их ещё на этапе разработки своего устройства. Таким образом, на фоне нового складного iPhone сегодняшние флагманы Galaxy Fold и Mate X будут выглядеть примерно так же, как сейчас выглядит Royole FlexPai.

Новый патент по обогреву экрана от Apple (Изображение: ixbt)
Новый патент по обогреву экрана от Apple (Изображение: ixbt)

К примеру, недостатком может стать неустойчивость гибких экранов к воздействию температур: эксперты уже прогнозируют, что использование складных смартфонов на морозе может привести к повреждению дисплея в области сгиба. Apple тут же предложила решение этой проблемы в своём новом патенте, где упоминаются такие способы «обогрева» экрана, как подсветка определённых пикселей, использование нагревательных элементов и т.п. Будем надеяться, что такие нововведения не приведут, в итоге, к перегревам, или, что ещё хуже, взрывам устройств.

Тем не менее ждать новинки от Apple к ежегодной сентябрьской выставке точно не стоит: рабочие версии складных устройств, по заявлениям самого руководства компании, будут готовы не раньше следующего года. А пока что можем пофантазировать как мог бы выглядеть новый iPhone в форм-факторе по типу Galaxy Fold.

Рендер складного iPhone по типу Galaxy Fold (Изображение: foldable.news)
Рендер складного iPhone по типу Galaxy Fold (Изображение: foldable.news)

Источник(и)

itc.ua

iguides (патенты Apple)

ixbt

iguides (iPhone по типу Galaxy Fold)

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Alina Bakhvalova, 2019-03- 1 (Update: 2019-03- 1)

 