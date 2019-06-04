WWDC19 | В MacOS 10.15 iTunes заменили на три различных приложения
Жизненный цикл iTunes подошел к концу: Apple решила распрощаться с данным приложением раз и навсегда. Вместо него теперь предполагается три различных приложения: Music, TV и Podcast.
Многие обрадовались тому, что в MacOS 10.15 Catalina наконец избавились от iTunes. Данное приложение подвергалось критике пользователей многие годы - больше всего оно злило приверженцев Apple своим неудобным интерфейсом и устаревшей системой управления файлами. Кроме того, только через iTunes владельцы устройств на iOS могли делать резервную копию своих файлов и прочих данных. Да, Apple давно построила грамотную облачную инфраструктуру для устройств на iOS, но iTunes был единственным "спасением" для тех, кто доверяет только проводам.
Теперь у пользователей наконец появился выбор. Приложения Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts отвечают за управления медиа-файлами вместо iTunes. Через них теперь будут жоступны все приобретенные материалы: в TV - ТВ передачи, в Music - музыка (это очевидно) и в Podcasts будут собраны пользовательские подкасты. Подарочные сертификаты iTunes также действуют во всех этих приложениях и привязываются к аккаунту Apple.
Но что же насчет подключения iPhone и iPad к компьютеру Mac? За это теперь целиком и полностью отвечает Finder, правда его возможности пока довольно ограничены. При подключении соответствующего устройства к Mac, Finder откроется автоматически и пользователи смогут делать резервную копию, восстанавливать её и обновлять подключенное устройство. Файловая система подключенного смартфона или планшета по-прежнему недоступна.
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Apple WWDC19