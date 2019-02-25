Прежде, чем перейти к сегодняшним новостям кратко ознакомимся с тем, что же принёс нам, так называемый, нулевой день выставки, 24 февраля. А это, ни много ни мало, целый ряд складных смартфонов во главе с топовым флагманом от Huawei.

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За несколько часов до официального анонса в Сети, на сайте Slashleaks, начали появляться первые фотографии Huawei Mate X, а также гипотетические характеристики устройства, часть из которых, конечно же, не оправдались. Однако теперь, после официальной презентации, миру наконец-то стали известны точные подробности новинки, например, диагональ AMOLED-экрана Huawei Mate X – 8 дюймов (с разрешением 2480 х 2200 пикселей) в раскрытом виде, а в сложенном получится целых два дисплея на 6,6 дюймов (2480 х 1148 пикселей), с одной стороны, и 6,39 дюймов (2480 х 892 пикселей) – с другой.

Кроме того, что экран Huawei Mate X складывается наружу, а не внутрь, у смартфона есть ещё одно существенное отличие от конкурента Samsung Galaxy Fold: новинка от китайского производителя в разы тоньше. Толщина Mate X в сложенном состоянии составляет всего 11 мм. А ещё смартфон лишился фронтальной камеры: её функции отошли тройной основной камере от компании Leica. Для сравнения, в Galaxy Fold, как мы помним, камеры размещены везде, где только можно: в устройстве, в итоге, их оказалось целых шесть (что, для Samsung, в принципе, не так уж много, учитывая их любовь к камерам).

Что же касается самого интересного – начинки смартфона – то тут сюрпризов нет: процессор Kirin 980 с 8 ГБ ОЗУ, накопителем на 256 ГБ и модемом 5G Balong 5000, обеспечивающим скорость до 4,6 Гбит/с (т.е. даже больше, чем Snapdragon X50 со скоростью до 2,3 Гбит/с). Так что заявления Huawei о том, что они выпустили самый быстрый складной 5G-смартфон в мире имеют место быть. Кроме того, помимо сим-карты на 5G можно дополнительно установить, либо ещё одну симку (правда, только 4G), либо карту памяти nanoSD.

Защита устройства обеспечивается дактилоскопическим сканером, размещённым в кнопке питания, что неудивительно, так как подэкранный сканер вряд ли нашёл бы какое-нибудь одно компромиссное местоположение, да и взвинтил бы и без того немаленькую цену смартфона. Если Galaxy Fold ожидается в апреле за $1980, то Mate X появится лишь во втором-третьем квартале года с ценником €2299. Последнее, что мы сравним в этих двух смартфонах – это емкость аккумуляторов. В Galaxy Fold их сумма составляет 4380 мАч, а в Mate X – 4500 мАч (с поддержкой быстрой зарядки на 55 Вт!). Оба устройства работают на платформе Android, которая, в китайском флагмане, объединена ещё и с фирменной оболочкой EMUI.