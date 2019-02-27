Однако на этом компания Huawei останавливаться не собирается: через месяц будет представлено следующее поколение флагманов – линейка P30, первый представитель которой уже был показан ограниченному кругу лиц. На закрытом мероприятии, в рамках MWC 2019, был представлен Huawei P30 Pro. И, хотя сделать фотографии устройства не удалось, по описанию одного из очевидцев был создан рендер смартфона, на котором можно увидеть новое оригинальное решение по оформлению четверной основной камеры устройства. Благодаря пространственному отделению одного из модулей от общего блока основная камера выглядит более органично и не так навязчиво, как, например, в Samaung А9.

Что ж, если аппаратная начинка не подведёт, и новый флагман сможет повторить успех своего предшественника, то планы Huawei, по увеличению продаж своих смартфонов до 300 млн единиц уже к следующему году, вполне могут воплотиться в реальность.