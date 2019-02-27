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MWC 2019 | Выбран лучший смартфон 2018 года

На официальной церемонии в рамках MWC 2019 лучшим смартфоном был признан Huawei Mate 20 Pro (Изображение: Gizchina)
На официальной церемонии в рамках MWC 2019 лучшим смартфоном был признан Huawei Mate 20 Pro (Изображение: Gizchina)
Кроме анонсирования новинок на MWC 2019 также подводят итоги и присваивают разнообразные награды. Так, титул лучшего смартфона прошлого года получил Huawei Mate 20 Pro.
by Alina Bakhvalova, 27.02.2019

К слову, Huawei впервые получает такую награду, обгоняя флагманы от Apple, Google и Samsung. Как выразился Хе Ганг (He Gang), возглавляющий подразделение производства мобильных устройств компании: «Mate 20 Pro стал лучшим в супертяжелой категории», подразумевая, что одержать пальму первенства в топовом сегменте смартфонов – это не так-то просто. Ещё бы, ведь конкурентами устройства были такие тяжеловесы, как: iPhone XS Max, Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9 и OnePlus 6T.

Рендер Huawei P30 Pro, созданный по описанию очевидца (Изображение: ixbt)
Рендер Huawei P30 Pro, созданный по описанию очевидца (Изображение: ixbt)

Однако на этом компания Huawei останавливаться не собирается: через месяц будет представлено следующее поколение флагманов – линейка P30, первый представитель которой уже был показан ограниченному кругу лиц. На закрытом мероприятии, в рамках MWC 2019, был представлен Huawei P30 Pro. И, хотя сделать фотографии устройства не удалось, по описанию одного из очевидцев был создан рендер смартфона, на котором можно увидеть новое оригинальное решение по оформлению четверной основной камеры устройства. Благодаря пространственному отделению одного из модулей от общего блока основная камера выглядит более органично и не так навязчиво, как, например, в Samaung А9.

Что ж, если аппаратная начинка не подведёт, и новый флагман сможет повторить успех своего предшественника, то планы Huawei, по увеличению продаж своих смартфонов до 300 млн единиц уже к следующему году, вполне могут воплотиться в реальность.

Источник(и)

ixbt (Huawei Mate 20 Pro)

riafan

ixbt (Huawei Р30 Pro)

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Alina Bakhvalova, 2019-02-27 (Update: 2019-02-27)

 