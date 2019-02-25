MWC 2019 набирает обороты и каждый день мы знакомимся с новыми смартфонами, которые готовы побороться за первые места в рейтингах. Среди таких новинок: Nokia 9 PureView, LG V50 ThinQ и Sony Xperia 1, о которых мы сейчас и поговорим.

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Начнём с Nokia 9 PureView, характеристики которого мы упоминали ранее. В этот раз инсайдеры предоставили не совсем корректную информацию по поводу многих утечек. Возможно, это очередной замысел компаний – позволить «утечь» одним данным, а на презентации – объявить совсем другие, либо же источники больше придумывают, чем действительно узнают. Тем не менее, 6-дюймовый дисплей Nokia 9 PureView оказался, на деле, с 5,99-дюймовой диагональю и разрешением не 2880 х 1440, а 2960 х 1440 пикселей. То же самое касается камер (не 16+16+12+12+8МП, а пять модулей по 12 МП каждый), аккумулятора (4150 мАч «превратились» в 3320 мАч) и второй конфигурации на 8/256 ГБ, которой, как оказалось и нет (хотя, возможно, она и появится позже).

Среди прочих характеристик смартфона: подэкранный дактилоскопический датчик, фронтальная камера на 20 МП, прошлогодний процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, возможность быстрой зарядки на 18 Вт и беспроводной зарядки по стандарту Qi, а также защита от воды (IP67), поддержка USB Type-C (USB 3.0), Bluetooth 5.0, двухдиапазонного Wi-Fi 802.11ac (MIMO) и NFC.

Естественно, самым заметным отличием от конкурентов стали пять модулей основной камеры с оптикой Zeiss: два цветных и три монохромных, улавливающих в 10 раз больше света, чем одна обычная камера смартфона. Благодаря технологиям искусственного интеллекта появилась возможность изменения фокуса снимка даже в процессе постобработки, т.е. не только при съемке, но и в любое время после неё. Смартфон работает на операционной системе Android 9.0 Pie (Android One) и производитель обещает, как минимум, двухлетнюю поддержку обновлений системы и ежемесячную рассылку патчей безопасности в течении трёх лет. Nokia 9 PureView имеет габариты 155 х 75 х 8 мм и весит 172 г. Продажи в Европе стартуют с марта, цена на устройство достигнет $700.