MWC 2019 | Nokia 9 PureView, LG V50 ThinQ и G8 ThinQ, Sony Xperia 1 – новинки 2019 года
Начнём с Nokia 9 PureView, характеристики которого мы упоминали ранее. В этот раз инсайдеры предоставили не совсем корректную информацию по поводу многих утечек. Возможно, это очередной замысел компаний – позволить «утечь» одним данным, а на презентации – объявить совсем другие, либо же источники больше придумывают, чем действительно узнают. Тем не менее, 6-дюймовый дисплей Nokia 9 PureView оказался, на деле, с 5,99-дюймовой диагональю и разрешением не 2880 х 1440, а 2960 х 1440 пикселей. То же самое касается камер (не 16+16+12+12+8МП, а пять модулей по 12 МП каждый), аккумулятора (4150 мАч «превратились» в 3320 мАч) и второй конфигурации на 8/256 ГБ, которой, как оказалось и нет (хотя, возможно, она и появится позже).
Среди прочих характеристик смартфона: подэкранный дактилоскопический датчик, фронтальная камера на 20 МП, прошлогодний процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, возможность быстрой зарядки на 18 Вт и беспроводной зарядки по стандарту Qi, а также защита от воды (IP67), поддержка USB Type-C (USB 3.0), Bluetooth 5.0, двухдиапазонного Wi-Fi 802.11ac (MIMO) и NFC.
Естественно, самым заметным отличием от конкурентов стали пять модулей основной камеры с оптикой Zeiss: два цветных и три монохромных, улавливающих в 10 раз больше света, чем одна обычная камера смартфона. Благодаря технологиям искусственного интеллекта появилась возможность изменения фокуса снимка даже в процессе постобработки, т.е. не только при съемке, но и в любое время после неё. Смартфон работает на операционной системе Android 9.0 Pie (Android One) и производитель обещает, как минимум, двухлетнюю поддержку обновлений системы и ежемесячную рассылку патчей безопасности в течении трёх лет. Nokia 9 PureView имеет габариты 155 х 75 х 8 мм и весит 172 г. Продажи в Европе стартуют с марта, цена на устройство достигнет $700.
Следующей новинкой стал смартфон LG V50 ThinQ с 6,4-дюймовым OLED-дисплеем, топовым процессором Snapdragon 855, конфигурацией 6/128 ГБ, тройной основной (16+12+12 МП) и двойной фронтальной (8+5 МП) камерами, дактилоскопическим датчиком на задней панели, поддержкой 5G, аккумулятором на 4000 мАч и защитой по стандарту MIL-STD 810G. Однако не эти характеристики выделяют устройство на фоне конкурентов, а довольно необычный чехол, который идёт в комплекте с LG V50 ThinQ.
Вместо того, чтобы здесь и сейчас немедленно демонстрировать хоть-какой, но гибкий смартфон (любой степени готовности), компания LG нашла куда более интересное и бюджетное решение: вмонтировать ещё один 6,2-дюймовый дисплей в чехол. Таким образом, пользователь получает ещё один полноценный экран (который очень удобно использовать в играх и при наборе текста), подключённый к смартфону через POGO-контакты, находящиеся на задней панели устройства и чехле соответственно.
Кроме V50 линейка ThinQ пополнилась ещё двумя смартфонами – G8 ThinQ и G8s ThinQ. Их объединяет наличие технологии Crystal Sound, которая позволяет использовать вибрации для вывода звука через OLED-дисплеи. Также, оба устройства оснащены 3D-датчиками, позволяющими осуществлять управление смартфоном посредством жестов и движений в воздухе (Air Motion), ну и, конечно, ToF-камерами с разблокировкой телефона по лицу.
LG G8 ThinQ и G8s ThinQ по характеристикам очень близки к V50 ThinQ, разве что некоторые параметры камер, размеры дисплея и ёмкости аккумулятора у них меньше (у G8 ThinQ дисплей 6,1-дюймовый с разрешением 3120×1440 пикселей и аккумулятор на 3500 мАч, а в G8s эти параметры – 6,2-дюймовый экран, 2248×1080, и батарея на 3550 мАч). Сроки выхода и цена устройств пока не уточнялись.
Ну и, наконец, последний в списке, но далеко не последний по значимости, Sony Xperia XZ4, который ещё до своего выхода наделал шума и вдруг, совершенно внезапно для всех, стал зваться Xperia 1. В принципе, это закономерный исход, ведь в этом устройстве линейка Xperia как будто заново родилась: экран на 6,5 дюймов получил 4К-разрешение, процессором выбран, естественно, топовый Snapdragon 855 (с конфигурацией 6/128 ГБ), есть защита по стандарту IP68 и т.д. Появилась возможность записи видео в формате 4К, опции для профессиональной съёмки и редактирования видео, а также стереодинамики с поддержкой технологии объёмного звучания Dolby Atmos.
Список характеристик Sony Xperia 1 завершают: тройная основная камера (все модули по 12 МП), аккумулятор на 3330 мАч с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery 3.0, фронтальная камера на 8 МП, возможность установки карт памяти microSD до 512 ГБ, либо двух сим-карт, управление с помощью двойного касания боковых граней (включение избранных приложений), поддержка USB Type-C (USB 3.1), двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC. Устройство ожидается в продаже уже этой весной в чёрном, фиолетовом, сером и белом цветах, однако цену пока не сообщают.