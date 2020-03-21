Nokia 8.3 5G: первый глобальный 5G, Snapdragon 765G, квадрокамера с оптикой Zeiss и Android One за €599

Компания HMD Global анонсировала свою новую топовую модель - Nokia 8.3 5G. В основу новинки лег чипсет Qualcomm Snapdragon 765 5G, вытянутый дисплей с соотношением 20:9, диагональю 6.81 дюйм и поддержкой HDR PureDisplay, а также квадрокамера с оптикой Zeiss и ОС Android One. Характеристики у новинки вполне достойные, но ценник может сильно испортить общую картину.

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HMD Global обновляет линейку смартфонов Nokia - новинки мы должны были увидеть на MWC 2020, которую отменили из-за коронавируса. По этой причине, производитель представил Nokia 8.3 5G онлайн.

На данный момент новая модель является топовой среди портфолио HMD. Появится ли в линейке более прокачанный смартфон мы не знаем, ведь продажи Nokia 9 PureView пошли совсем не так, как планировалось. Как бы там ни было, судя по характеристикам, производителю не придется краснеть за Nokia 8.3 5G, ведь помимо всего прочего - это первый смартфон с глобальным 5G.

За работу Nokia 8.3 5G отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным 5G модемом. Объем оперативной памяти может составлять 6 или 8 ГБ, а емкость встроенной памяти - 64 или 128 ГБ; есть слот для microSD. Клавиша включения смартфона совмещена со сканером отпечатков. Большая батарея на 4500 мАч обеспечит долгое время работы, а 18-Вт адаптер питания - быструю зарядку.

В смартфоне установлен 6.81-дюймовый FHD+ дисплей с соотношением 20:9 и поддержкой технологий Adaptive PureDisplay и HDR support. Слева вверху имеется отверстие под 24-МП фронтальную камеру с оптикой Zeiss. Сзади располагается квадрокамера с 64-МП основным сенсором, а также 12-МП широкоугольным, 2-МП вспомогательным и 2-МП (макро) сенсорами. HMD разработала режим Action Cam для 12-МП широкоугольной камеры, который позволяет снимать с частотой 60 к/с, чтобы лучше захватывать быстрые движения в кадре.

Как и все смартфоны производителя, Nokia 8.3 5G поставляется с чистой версией Android 10 и принадлежит к программе Android One которая гарантирует своевременные обновления на протяжении 2 лет и обновления безопасности на протяжении 3 лет.

Nokia 8.3 5G будет доступна в единственной (пока что) расцветке Polar Night, продажи стартуют летом по цене €599. Цена, конечно, порядком удивляет. При этом, хуже всего то, что у новинки отсутствуют некоторые дополнительные возможности, которые мы видим в тех же Xiaomi и даже бюджетных Redmi.

Если отказ от Snapdragon 865 понять еще можно, то вот отсутствие у нового флагмана (?) HMD дисплея AMOLED, оптической стабилизации, пыле- влагозащиты или высокой частоты обновления дисплея нынче является нормой для сегмента с ценником $300. Соотношение цены и качества наиболее чувствительно воспринимается рынками Азии, потому дальнейшая судьба новой Nokia остается туманной.