На выставке IFA 2019 HMD Global анонсировала новый смартфон среднего класса - Nokia 7.2, в котором установлена тройная камера с 48-МП датчиком и оптикой ZEISS, а также улучшенный ИИ для фотографирования при слабом освещении. Nokia 7.2 оснащён постоянно включенным 10-битным HDR FHD+ дисплеем и специальным визуальным процессором Pixelworks. Новинка будет доступна в конце сентября по цене от €299.

От Nokia уже давно ожидали 48-МП телефон среднего класса, и теперь, наконец-то, он здесь. Nokia 7.2, под кодовым названием «Daredevil» (или «Сорвиголова»), является первым смартфоном компании с 48-МП сенсором, который уже появился во многих Android-продуктах в этом году. Nokia 7.2 также имеет оптику ZEISS и специальный визуальный процессор Pixelworks для управления постоянно включенным HDR FHD+ дисплеем.

Круглый модуль камер новинки состоит из трёх датчиков: «сверхчувствительного» 1/2-дюймового сенсора с разрешением 48 МП и апертурой f/1,79; датчика глубины на 5 МП и 8-МП широкоугольного (118°) объектива с апертурой f/2.2. Камера снабжена функциями ИИ для фотосъёмки в условиях низкой освещенности, а портретные снимки создаются с помощью боке-фильтров ZEISS для воссоздания характерного размытия. Каплевидный вырез на дисплее вмещает 20-МП f/2 фронтальную камеру.

Сердце Nokia 7.2 – это энергосберегающий Qualcomm Snapdragon 660, который отлично подходит для работы большинства мобильных приложений. А вот графическое ядро Adreno 512 вряд ли чем-то удивит. Поэтому компания HMD включила сопроцессор Pixelworks для управления постоянно включенным 10-битным HDR-дисплеем и графическим контентом. Процессор Pixelworks также регулирует качество изображения в зависимости от условий освещения.

Nokia 7.2 будет доступен с конца сентября в цветах Cyan Green (сине-зелёный), Charcoal (угольный/чёрный) и Ice (светлый/серебристый). Конфигурации объёма оперативной памяти и хранилища составляют: 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/64 ГБ по цене €299 и €349 соответственно.