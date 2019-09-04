Android 10 уже появился на смартфонах Pixel и некоторых Essential Phones

Последняя версия Android теперь доступна для всех телефонов Pixel и Essential Phones (кроме тех, что от оператора Sprint). Обновление внесёт некоторые существенные изменения в внешний вид ОС: навигация полностью перейдёт на жестовую, конфиденциальность и защита информации усилится, а также появится много новых функций, призванных сделать 10-ку самой надёжной версией Android.

Вчера открылась новая глава в истории Android. Последняя версия самой популярной мобильной операционной системы в мире, Android 10, стала доступна для телефонов Pixel и некоторых Essential Phone (в зависимости от оператора-поставщика).

Android 10 – это не просто ребрендинг ОС или отказ от десертных названий; эта версия оснащена многими новыми функциями. Самым большим изменением является отход от навигационных кнопок Android. Каждая из прошлых версий включала в себя три («Назад», «Домой» и «Многозадачность»), или две кнопки навигации, как в Pie 9.0 («Назад» и «Домой»/«Навигация»). Android 10, наконец, упраздила кнопку «Назад» в пользу навигационной системы, которая полностью основана на жестах. Безусловно, нашлись те, кто сравнивал новинку с iOS, однако между системами есть небольшие отличия. Кроме того, поклонники более старых стилей навигации легко могут переключиться обратно на комбинацию из двух из трёх кнопок на выбор.

В Android 10 также присутствует общесистемный тёмный режим, хотя «общесистемный» - понятие довольно растяжимое. В настоящее время тёмное оформление распространяется только на системные приложения Google (например, Gmail, Календарь Google и т. д.). Тем не менее, Google стремится сотрудничать с разработчиками для интеграции данной функции в сторонние приложения. С этой целью компания выпустила такой интерфейс (API) тёмного режима, который при его интеграции разработчиками в приложение будет синхронизироваться с настройками системы, так что больше не придётся устанавливать тёмное оформление отдельно для каждой программы.

Существует множество других новых функций, как, например, усиленный контроль конфиденциальности, новый «Режим фокусировки», который временно отключает отвлекающие приложения (в настоящее время в бета-версии), динамические титры, улучшенный автоответчик и многое другое.

Последняя стабильная версия Android 10 была выпущена для всех телефонов Pixel (включая оригинальные Pixel 2016 и Pixel XL 2016 года). Essential Phone также получил возможность обновиться до Android 10, но только в том случае, если это разблокированное устройство (т.е. телефоны, приобретенные через Sprint до новой версии ОС обновить пока не получиться).

Что вы думаете об Android 10? Есть ли догадки, когда ваша модель смартфона получит обновление? Расскажите нам в комментариях ниже.