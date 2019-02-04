Новые возможности для экономии энергии с ОС Android Q

Ранее мы упоминали о разработке тёмного оформления сначала для браузера Google Chrome, а потом и для новой версии операционной системы Android Q. Как оказалось, такой вариант оформления не только более безопасен для глаз в тёмное время суток и в условиях слабой освещённости, но и позволит сэкономить до 60% заряда аккумулятора.

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Тёмная тема в Android Q стала предметом пристального внимания со стороны разработчиков XDA Developers, которым уже успела попасть в руки бета-версия новой операционной системы. В частности, главным нововведением «десятки» стала возможность установить темное оформление интерфейса. Однако сюда входит не только смена цветов основных элементов системы (что можно сделать на любом Android-смартфоне, просто поменяв тему), но также и принудительная «смена окраски» всех приложений, установленных на устройстве. К примеру, даже браузер сможет работать не на белом, а на чёрном фоне.

Сотрудники самой компании Google провели эксперимент со смартфонами Pixel, сравнив влияние различных цветовых схем (включая белую, зелёную, красную, синюю и чёрную) на расход энергии аккумулятора. Закономерно, лучший результат показала самая тёмная тема оформления: во время просмотра YouTube, например, удалось сэкономить 60% заряда. Также специалисты отметили, что на такой результат следует рассчитывать лишь владельцам устройств с AMOLED-дисплеями, поскольку для отображения чёрного цвета пиксели такого экрана полностью отключаются.

Однако народная мудрость учит: «Доверяй, но проверяй», поэтому сотрудники ресурса PhoneArena провели своё независимое исследование. Чтобы максимально приблизится к условиям, использованных в эксперименте Google, в качестве подопытного были взяты смартфоны Pixel 3. Последние работают под управлением ОС Android 9.0 Pie, в которой есть темная тема оформления (правда, только для самого интерфейса, а не для конкретных программ). Что же касается отдельных приложений, в которых ночную тему установить нельзя (например, Facebook и Instagram), то к ним была применена инверсия цветов.

Более того, для чёткого отслеживания энергопотребления в каждый отдельный промежуток времени, было использовано специализированное устройство Basemark Power Assessment Tool. Яркость экрана на протяжении всего эксперимента была константной – 200 нит. В результате проведённого исследования выяснилось, что тёмное оформление системы позволяет сэкономить от 30 до 50% энергии, а инверсия цветов в конкретных приложениях – до 15%.

Добавим, что установить черное оформление системы можно будет не только в Android Q, но и в iOS 13, так что вскоре (т.е., примерно, со следующего года) данный функционал будет доступен пользователям на большом количестве устройств. Кстати, официальный анонс новой версии Android произойдёт в мае на конференции для разработчиков Google I/O 2019.