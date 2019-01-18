Юбилейная версия ОС от Google или что стало известно об Android Q

Бета-версия долгожданной ОС Android Q успела засветиться в Сети и среди её новых функций оказалась ночная тема оформления, десктопный режим, повышенный контроль разрешений приложений, демонстрация уведомлений на экране блокировки, а также дополнительные возможности для разработчиков.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Технолюбители с ресурса XDA-Developers смогли первыми заполучить смартфон Google Pixel 3 XL с предустановленной бета-версией Android Q и изучить особенности новой ОС. И первое из выявленных нововведений нисколько не удивит вас, если вы внимательно следите за нашими новостями: это возможность установить темное оформление интерфейса. Как мы уже писали ранее, сотрудники компании Google активно разрабатывают «ночную» тему для своих браузеров Chrome. Поэтому удивляться её появлению в Android Q не приходится. Данное решение позволит сэкономить до 60% заряда батареи, а также облегчит работу с устройством в условиях плохой освещённости.

Говоря о тёмном оформлении, нужно заметить, что оно будет применено к таким элементам интерфейса как экран настроек, панель громкости, шторка уведомлений, браузер, панель быстрого доступа и фирменные Google-сервисы. Кроме того, можно принудительно активировать «ночную тему» для любых приложений, даже если последние не поддерживают таковую.

Следующим нововведением стало информирование пользователя об активности приложений и предоставляемых им разрешениях. Поскольку прецедентов и скандалов с приложениями, которые содержат вирусы, крадут трафик и личную информацию было уже достаточно, то разработчики новой ОС решили устранить (или предвосхитить) такие проблемы. Теперь в случае обращения к Wi-Fi сетям и проявления фоновой активности программы, пользователь сразу же будет уведомлён и сможет сам принять решение об ограничении предоставленных приложению разрешений.

Ещё одной полезной функцией является опция «force desktop mode», которая, возможно, станет аналогом DeX от Samsung и позволит подключить смартфон к ПК, чтобы отобразить на большом экране интерфейс мобильного устройства. Кроме того, в новой ОС заявлена функция Always on Display, которая позволит демонстрировать важные уведомления, часы и другую информацию на заблокированном дисплее.

Что же касается режима для разработчиков, то в нём добавлены настройки многооконного режима, поддержка окон произвольной формы, а также возможность выбирать оптимальные драйверы для игр. Кстати, в Android Q может появится возможность дистанционной блокировки устройства в случае потери. Однако утверждать, что это все новинки юбилейной операционной системы точно не стоит, так как речь, пока что, идёт лишь о бета-версии.