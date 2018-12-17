В Google Chrome появится темное оформление

Удобно ли работать в темноте с ярко-белым экраном ноутбука? И насколько это полезно для глаз? Разработчики Google Chrome решили позаботиться о своих пользователях и уже полным ходом тестируют темное оформление для браузера.

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Глядя на Android, Windows и Linux, которые во всю используют оформление в темных цветах для системных приложений, Google Chrome также решил не отставать. Тем более, что интерфейс в оттенках чёрного широко используется большинством видеохостингов и даже Яндекс.Браузером (пусть и его внешний вид подвергся критике). Такое цветовое решение не является модой или прихотью, а, скорее, заботой о потребителе, поскольку, работая в условиях плохой освещённости, глаза человека очень быстро устают от яркого белого свечения монитора.

Следовательно, чтобы постоянно не изменять различные настройки яркости и контрастности экрана, необходима «ночная» тема для работы с браузером. Бета-версия таковой была успешно создана разработчиками из Google, которые уже тестируют её на Chromium и Chrome Canary. Последние являются экспериментальными версиями браузеров со свободным кодом. Таким образом, на данном этапе, даже до версии Chrome для разработчиков дело пока не дошло, однако всё ещё впереди.

Несмотря на вышесказанное, «ночная» тема оформления уже доступна на macOS Mojave. Это не удивительно, поскольку Google является официальной поисковой системой Apple, следовательно, и новинки поставляются в первую очередь им. А вот другим ОС вроде Android и Windows придётся подождать до следующего года, чтобы получить обновлённый внешний вид для Chrome. Тем не менее, свободный код обеспечит широкое распространение данного оформления среди остальных браузеров.