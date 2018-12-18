Notebookcheck

Обнаружен вирус растрачивающий заряд и трафик Android-смартфонов

Специалисты из Sophos обнаружили рекламный вирус в двух десятках приложений из Google Play (Изображение: android.com)
Специалисты из Sophos обнаружили рекламный вирус в двух десятках приложений из Google Play (Изображение: android.com)
Недавно в нескольких приложениях из Google Play было обнаружено вредоносное ПО, которое в фоновом режиме переходило по рекламным ссылкам, таким образом, сильно разряжая смартфон.
by Alina Bakhvalova, 18.12.2018

Если и раньше доверия к платформе Google Play было маловато, то теперь его стало ещё меньше. Возможность самостоятельно загрузить собственное приложение в магазин привела к тому, что появилось множество не то, чтобы бесполезных, но даже вредных приложений, содержащих вирусы и угрозы для системы. Так, например, работники компании Sophos обнаружили вредоносное рекламное ПО более чем в 20 приложениях из Play-маркета.

Конечно, это не троянский вирус, однако и тут приятного маловато: вирус под названием Andr/Clickr-AD содержал кликер, который генерировал переходы по рекламным ссылкам и работал даже в фоновом режиме. В результате этого батарея разряжалась значительно быстрее, не говоря уже о «незапланированном» расходе трафика. Из-за шумихи поднятой вокруг этого вопроса известными таблоидами вроде Mirror, «вредные» приложения были быстро удалены из Google Play, несмотря на то, что среди них были и довольно популярные (скачанные примерно два миллиона раз).

Пожалуй, самым интересным в этой истории является то, что вирус обращался по рекламным ссылкам якобы с устройств Apple, а, как известно, показ рекламы на iOS-смартфонах приносит больше прибыли, чем на том же Android. Так что, злоумышленники, писавшие код, придумали довольно легкий способ заработка. Что же касается пострадавших пользователей, то основные рекомендации для них следующие: вернуться к заводским настройкам, предварительно скопировав всю личную информацию, а после – установить антивирус.

Источник(и)

В Google Chrome появится темное офо...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 12 > Обнаружен вирус растрачивающий заряд и трафик Android-смартфонов
Alina Bakhvalova, 2018-12-18 (Update: 2018-12-18)

 