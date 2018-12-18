Обнаружен вирус растрачивающий заряд и трафик Android-смартфонов

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Если и раньше доверия к платформе Google Play было маловато, то теперь его стало ещё меньше. Возможность самостоятельно загрузить собственное приложение в магазин привела к тому, что появилось множество не то, чтобы бесполезных, но даже вредных приложений, содержащих вирусы и угрозы для системы. Так, например, работники компании Sophos обнаружили вредоносное рекламное ПО более чем в 20 приложениях из Play-маркета.

Конечно, это не троянский вирус, однако и тут приятного маловато: вирус под названием Andr/Clickr-AD содержал кликер, который генерировал переходы по рекламным ссылкам и работал даже в фоновом режиме. В результате этого батарея разряжалась значительно быстрее, не говоря уже о «незапланированном» расходе трафика. Из-за шумихи поднятой вокруг этого вопроса известными таблоидами вроде Mirror, «вредные» приложения были быстро удалены из Google Play, несмотря на то, что среди них были и довольно популярные (скачанные примерно два миллиона раз).

Пожалуй, самым интересным в этой истории является то, что вирус обращался по рекламным ссылкам якобы с устройств Apple, а, как известно, показ рекламы на iOS-смартфонах приносит больше прибыли, чем на том же Android. Так что, злоумышленники, писавшие код, придумали довольно легкий способ заработка. Что же касается пострадавших пользователей, то основные рекомендации для них следующие: вернуться к заводским настройкам, предварительно скопировав всю личную информацию, а после – установить антивирус.