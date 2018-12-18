Samsung запатентовала устройство для отображения настоящих голограмм

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В научной фантастике и блокбастерах уже давненько используются голограммы, однако в реальной жизни они пока так и появились. Компания Samsung намеревается исправить это досадное недоразумение: она уже подала патент пространственного светового модулятора во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) и Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO). Запатентованное голографическое устройство сможет проецировать высококачественные 3D-изображения, устраняя проблемы с ограниченным углом обзора и низким разрешением.

Как известно, попытки создать голограммы на основе параллакс-барьера были предприняты в портативной игровой консоли Nintendo 3DS, однако чтобы увидеть объемное изображение, нужно смотреть на дисплей под определённым углом. Естественно, многие уже свыклись с мыслью, что самой необычной голограммой, которую им доведётся увидеть, будет логотип на пластиковой карте Visa. Именно поэтому новость об инновации, которая позволит забыть о примитивных голограммах прошлого, повергла многих в шок и даже вызвала волну недоверия.

Чтобы развеять скепсис Samsung частично приоткрыла тайны патента: предложенное устройство состоит из комплекса массивов микролинз, установленных на плоской поверхности, которые фокусируют световой луч. Таким образом, пространственный световой модулятор проецирует в воздух объемное 3D-изображение. Конечно, этой информации слишком мало, чтобы понять, как именно будет работать устройство, так что нам остается лишь ожидать изготовления первого рабочего прототипа.