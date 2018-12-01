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Интригующий патент сдвоенной камеры от Tamron

Компания Tamron подала патент на сдвоенную камеру (Изображение: ixbt)
Компания Tamron подала патент на сдвоенную камеру (Изображение: ixbt)
В сеть попали схемы нового патента сдвоенной камеры от компании Tamron. Особенностью данной инновации является зеркально-линзовый или катадиоптрический телеобъектив.
by Alina Bakhvalova, 01.12.2018

Недавно стало известно, что японская компания Tamron, производящая фотообъективы, линзы и оптические приборы подала патент на сдвоенную камеру, которая, скорее всего, предназначена для установки именно в смартфоны. Однако множественными камерами в мобильных устройствах сегодня уже никого не увидишь, тогда в чём же тут инновация?

Дело в том, что первый модуль является широкоугольным и выполнен в классической манере, а вот второй оснащен зеркально-линзовым или катадиоптрическим телеобъективом, то есть содержит как специальные линзы, так и сферические зеркала (катоптрику). Такая конструкция позволяет значительно увеличить  фокусное расстояние, не увеличивая при этом размер самого объектива.

К сожалению, официальных данных, когда патент поступит в массовое производство, а главное, какие устройства будут оснащены инновационной камерой, пока нет.

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Alina Bakhvalova, 2018-12- 1 (Update: 2018-12- 1)

 