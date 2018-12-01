В 3DMark появится тест с использованием трассировки лучей

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Технология трассировки лучей в реальном времени, как известно, является лучшим решением для максимально реалистичного отображения света и тени на экранах электронных носителей. Поэтому компания UL Benchmarks, дабы идти в ногу со временем, добавила в тестовый пакет 3DMark инструмент для оценки этой технологии.

Данный тест назвали Port Royal. Он будет оценивать возможности предоставляемые API DirectX Raytracing (DXR), а также позволит прикинуть, как именно будет выглядеть графика в новых играх при использовании трассировки лучей в реальном времени с разрешением 2560 × 1440 пикселей.

К созданию данного теста также приложили руку такие гиганты электроники как AMD, Intel, Nvidia и другие. Такое “соавторство” лучше любой рекламы, так что желающих ознакомиться с новинкой 8 декабря на GALAX GOC Grand Final наверняка будет хоть отбавляй. Да и потенциальным покупателям ждать осталось недолго: по официальным данным Port Royal будет доступен в продаже уже с января следующего года.