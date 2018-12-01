В 3DMark появится тест с использованием трассировки лучей
Технология трассировки лучей в реальном времени, как известно, является лучшим решением для максимально реалистичного отображения света и тени на экранах электронных носителей. Поэтому компания UL Benchmarks, дабы идти в ногу со временем, добавила в тестовый пакет 3DMark инструмент для оценки этой технологии.
Данный тест назвали Port Royal. Он будет оценивать возможности предоставляемые API DirectX Raytracing (DXR), а также позволит прикинуть, как именно будет выглядеть графика в новых играх при использовании трассировки лучей в реальном времени с разрешением 2560 × 1440 пикселей.
К созданию данного теста также приложили руку такие гиганты электроники как AMD, Intel, Nvidia и другие. Такое “соавторство” лучше любой рекламы, так что желающих ознакомиться с новинкой 8 декабря на GALAX GOC Grand Final наверняка будет хоть отбавляй. Да и потенциальным покупателям ждать осталось недолго: по официальным данным Port Royal будет доступен в продаже уже с января следующего года.