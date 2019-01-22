Как скрыть фронтальную камеру и какую док-станцию создать для смартфона: «патентные» новости из мира технологий

Компания Samsung, кажется, наконец-то смогла решить проблему вырезов на экране за счёт добавления второго дисплея, а Apple в это время придумывает новые интересные аксессуары для своего будущего iPhone ХІ.

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Со времён iPhone Х перед производителями смартфонов возникла проблема: как же разместить селфи-камеру, динамик и все необходимые датчики так, чтобы они занимали минимум места на экране? И как только дизайнеры не исхитрялись, пытаясь решить эту задачку – и выдвижные элементы, и смартфоны-слайдеры, и размещение селфи-камеры внизу экрана… Но пока что не было ни одного решения, позволяющего совместить «приятное с полезным», а именно: не прибегать к изобретению велосипеда (т.е. различных выдвижных частей, имеющих известный срок службы), оставить фронтальную камеру на её законном месте, но не жертвовать размером экрана.

Однако, кажется, прорыв всё-таки скоро произойдёт. На днях компания Samsung подала патент во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, где описала способ решения известной проблемы с вырезами. Для этого смартфон лишь необходимо… оснастить вторым дисплеем. Таким образом, первый экран Infinity-O (такие применяются в Galaxy S10) будет оснащён необходимым вырезом под камеру, а второй – размещённый над ним – будет прозрачным лишь в те моменты, когда необходимо произвести съемку. В другое же время верхний экран сможет беспрепятственно демонстрировать изображения на 100% своей площади, перекрывая камеру и другие датчики.

Также верхний экран позволит отображать такие интересные эффекты, как, например, спуск затвора камеры, пиктограммы различных приложений и т.д. Надеемся, что корейский гигант уже начал разработку прототипа такого смартфона, потому как слухи о «настоящей» безрамочности уже давненько витают в воздухе.

В это время на другом конце света разработчики Apple предложили патент док-станции для iPhone. Видимо, в Купертино решили не мелочится и вместо маленькой «подставки» для смартфона создали настоящий ноутбук с экраном и клавиатурой, сердцем которого, вероятно, станет новый iPhone ХІ. По сути, мы получаем весьма и весьма продвинутый геймпад, позволяющий игру на смартфоне превратить в компьютерную.

Конечно, нечто подобное уже использовалось компанией Razer в Project Linda, однако всё равно стоит похвалить Apple за довольно смелый шаг и попытку завоевать новую целевую аудиторию. Надеемся, док-станция всё-таки будет анонсирована в сентябре этого года, а не отложена в долгий ящик, или забыта сразу после презентации как беспроводная зарядка AirPower.