Кажется, LG запатентовала тройную селфи-камеру

В блоге, посвященном утечкам информации о смартфонах, обнаружился патент LG, на котором изображен телефон с тройной селфи-камерой. Внешне устройство напоминает G8 или V50 ThinQ, за исключением трех датчиков, похожих на камеры и расположенных в области выреза вверху экрана. Возможно, именно так и будет выглядеть следующее поколение смартфонов LG.

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В блоге Tiger Mobiles обнаружился патент, якобы принадлежащий LG, который демонстрирует тройную камеру на передней панели телефона. Этот документ, по-видимому, был опубликован в Гаагском международном бюллетене по дизайну (Hague International Design Bulletin), а также представлен во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности 19 апреля 2019 года (судя по дате в левом верхнем углу). Патент демонстрирует с виду вполне обычный смартфон, похожий на большинство современных устройств, с одним единственным вышеупомянутым отличием.

С одной стороны, предполагаемая новая всеобъемлющая система камер на передней панели сможет дать LG преимущество в аспекте съемки селфи на смартфоне (поскольку данная отрасль, не в последнюю очередь благодаря Samsung A80, набирает всё большую популярность, а требования к фронтальным камерам растут), особенно если это будет реализовано, скажем, к 2020-му году. С другой, для реализации этой идеи потребуется огромный вырез вверху экрана, который, судя по всему, будет сопоставим с тем, что был в LG V50 ThinQ.

Кстати, датчики на вырезе присутствуют в количестве четырёх: 3 больших круглых компонента одинакового размера, а также маленькое отверстие, расположенное между второй и третьей «линзами». Это позволяет допустить, что будут присутствовать 3 объектива, дополненные рядом всевозможных модулей от вспышки до датчика глубины.

Для ясности: оба V50 и G8 ThinQ получили двойные фронтальные камеры, однако второй модуль является датчиком ToF. Поэтому, если патент окажется подлинным, то их преемники смогут показать еще более мощный потенциал селфи-съёмки.